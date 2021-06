No todos desean revelar que tipo de cosméticos las ayudan a quedar más bellas. En cambio, la actriz Gwyneth Paltrow, ganadora del Oscar por la película ‘Shakespeare in Love’, no teme compartir sus secretos de belleza y lo hace a través de su portal de estilo de vida Goop.

Según revela la página web de la revista Vanity Fair de España, Paltrow prefiere los cosméticos green luxury, es decir una marca natural libre de parabenos, aceites minerales, parafina o colorantes como la firma Westman.

“Es increíble saber que hay productos limpios y no tóxicos que son realmente eficaces y hacen maravillas en la piel. Una pequeña cantidad de la base de maquillaje en stick de Westman Atelier disimula las ojeras”, señaló la actriz sobre Vital Skin Foundation Skin, que es una base de maquillaje vegana cuyo objetivo es disimular las ojeras.

La revista explica que este producto multifunción, además de unificar el tono de piel, también ayuda a conservar la humedad y proporciona efectos antiinflamatorios a la piel.

“Proporciona una cobertura fresca y lujosa gracias a una mezcla de ingredientes entre los que destacan el aceite de semillas de camelia, el escualeno vegetal y la fitoesfingosina, un activo humectante que ayuda a reducir la apariencia de las líneas finas y elimina el enrojecimiento y calma la irritación. De acabado radiante y ultra natural, tiene una cobertura modulable y está disponible en 14 tonos”, señala Vanity Fair entre los beneficios que da el producto.

La reconocida maquilladora Gucci Westman fundó la marca el 2018 y los activos que usa para sus productos son de origen vegetal de alta calidad y excluye los ingredientes como el mercurio, las siliconas tóxicas o el gluten.

