¡Dinamita pura! Revive los mejores momentos de Gian Piero Diaz y Renzo Schuller [VIDEOS]

¡Divertidísimos! Quién podría negar que entre Gian Piero Diaz y Renzo Schuller hay una gran amistad y, sobre todo, mucha química. Juntos son simplemente un ‘mate de risa’ y sus fanáticos lo saben muy bien. En ‘Combate’ vivieron un sinfín de aventuras juntos y estarán de vuelta en la próxima temporada, que al parecer será la final. Revive con nosotros sus mejores momentos.

Retos y competencias. Aunque eran los conductores, Gian Piero Diaz y Renzo Schuller más de una vez tuvieron que ofrecerse como 'ejemplo' para los combatientes. Además, a veces ellos mismos se retaban entre sí, creando anécdotas simplemente divertidas.

Canto y baile. ¿Reto de baile? Sin duda te divertirás viendo a Renzo Schuller y Gian Piero Diaz bailando al ritmo de la Toada. Sus bailes eran realmente divertidos, sino mira cómo imitan la sexi forma de bailar de Pancho Rodríguez.. ¡Mejor míralos tu misma!

Momentos 'románticos'. La confianza entre ambos es innegable, son superamigos y, por eso, a veces se pasan de 'cariñosos'. Sin duda estos juegos inocentes te sacaran más de una carcajada. ¡Tan lindos!

Detalles especiales. Y como son tan amigos, siempre estaban sorprendiéndose mutuamente. Si lo dudas, mira estw encantador video de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

Peleas. Pero no todo es amor. También tuvieron entretenidas peleas en pantalla. Gian Piero Diaz y Renzo Schuller también se enfrentaron en algunas ocasiones. Mira esta divertida escena, en la que ‘Pipi’ y ‘Shushu’ se tiraron pasteles en la cara. ¡Encantadores!

¡OJO!

Si no has visto sus divertidos videos en dubsmash, no sabe slo que te estás perdiendo. ¡Son divertidísimos!