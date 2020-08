Melissa Klug: amiga de Evelyn Vela se luce regia en outfit invernal [FOTO]

El frío llegó a nuestra ciudad, el clima es bastante cambiante pero eso no es motivo para que Melissa Klug, fiel a su estilo urbano, deje de compartir con sus fans en las redes sociales, looks en donde deja ver que el físico es uno de sus grandes atributos.

A través de una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, la conocida empresaria y expareja de Jefferson Farfán y Diego Chávarri, se dejó ver usando un outfit en total tendencia, gracias a pequeños detalles que han encantado a sus fans, quienes la llenaron de halagos, al ver el simple pero bien armado outfit.

De pies a cabeza usando color negro, con un suéter de punto y un jogger con detalle de cierres, la 'Blanca de Chucuito' sorprendió al posar, de manera relajada -distante a las poses donde sus atributos eran lo más llamativo- usando un look inspirado en la tendencia sporty chic. En dicha publicación, podemos apreciar además, que Melissa completa el look con un par de zapatillas bicolor en tonalidades monocromáticas. Un look realmente relajado, cómodo pero, al mismo tiempo, súper sexy.

Recordemos que hace poco, a raíz de la detención de su amiga Evelyn Vela en los Estados Unidos, la conocida figura pública no pudo evitar quebrarse en llanto, al hablar sobre el episodio en el que se encuentra su ex ‘pinky friend’, además de indicar que desde lo sucedido, ella se mantiene en constante contacto con los hijos Evelyn.