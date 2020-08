¿Melissa Klug ya tiene reemplazo? ¡Conoce a la nueva 'amiga' de Diego Chávarri! [VIDEO]

¿En saliditas? Diego Chávarri fue ampayado en una discoteca junto a una misteriosa mujer por las cámaras de 'Amor, amor, amor', el nombre de la nueva 'amiga' del 'diablito' es Daniela Rivas. En la misma discoteca estuvo Melissa Klug. ¿Qué paso?

"Cuando me fui al baño tenía que pasar por su lado y un montón de gente me dijo que Melissa Klug me miraba fijamente. Obviamente, yo ni la miraba, no tenía por qué hacerlo. Diego también le dio la espalda todo el rato y la ignoró. Estábamos divirtiéndonos. Me imagino que se habrá puesto celosa, pero él estaba normal", contó Daniela Rivas a un medio local.

Y no tuvo problemas en declarar que Diego Chávarri no piensa volver con Melissa Klug. "Ellos no vuelven, no me comentó nada sobre el tema, pero lo vi superfeliz. No estaba deprimido ni nada, ya pasó la página", afirmó Daniela Rivas.

Según la modelo, hace tiempo que ella y Diego Chávarri no se veían. "Hubo un tiempo en que nos alejamos por un problema y no hablamos más. Luego nos vimos en Lima, la pasamos bien cuando él alquiló la casa de playa en Punta Negra, ahí nos volvimos a ver, superlindo", reveló.

Daniela Rivas no descartó tener en el futuro algo con Diego Chávarri. "Por el momento, no, pero nunca digo jamás. El destino nos separa y nos vuelve a juntar, así que… quién sabe", dijo. Incluso confesó que si le atrae el 'diablito'. "Él siempre ha sido guapo, ahora lo veo un poquito más ‘agarrado’, porque está entrenando", agregó.

Además, reveló que Diego Chávarri está disfrutando su vida de soltero. “Lo ví superfeliz, contento, pensé que iba a estar triste por terminar con Melissa, pero yo vi al mismo Diego de siempre, superbien”, contó en enlace con ‘Espectáculos’. ¿Tú qué opinas?