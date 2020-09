Tal y como señaló en varias oportunidad, Melissa Klug no tiene reparo en 'saltar' contra quien sea para defender a sus hijas y esta vez la que se enfrentó a ella fue Dorita Orbegoso quien durante la emisión de 'Combate', aseguró que Samahara Lobatón Klug debería irse del programa.

“Para mí, Samahara debería irse a descansar a su casa porque no puede bailar”, fueron las palabras de Dorita durante el mencionado show.

Tras escuchar esto, la conocida ‘Blanca de Chucuito’ no dudo en asegurar que todo se debe a que ‘nadie’ sigue a Orbegoso en redes. “Yo no tengo la culpa de que nadie te siga en redes sociales. A mi hija la salva el público

La integrante de Combate parece no haber tomado bien esta confrontación y encaró a Klug: “Melissa, ¿eso fue para mí? Espero que no sea para mí porque tú no sabes cuántos seguidores tengo yo”. Tras esta ‘respuesta’, Melissa señaló: “A mí no me interesa porque no te sigo”.