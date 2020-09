¡Los aciertos y desaciertos de las chicas reality! ¡No creerás cómo lucieron en algún momento! [VIDEO]

Por: @pepetorrejon | Desde que los programas reality aparecieron en nuestra televisión, la fama y popularidad de sus participantes ha crecido como la espuma y con ella, el estilo y los looks de algunas chicas reality, que han ido evolucionando a pasos agigantados. Pero como todas las mujeres, ellas no se han librado de cometer ciertos errores fashionistas que también revisaremos en esta nota.

Por eso hoy en Pandora.pe revisaremos algunos aciertos y desaciertos de los looks que en determinado momento lucieron algunas de las chicas reality

Comencemos con Melissa Loza o "la Diosa" como la conocen sus fans y que se caracteriza por sus encandilados bailes y su gran resistencia física. Sin embargo, la ex novia de Guty Carrera no siempre resalta por la elección de sus looks. Prueba de ello son los outfits con los que apareció durante la semana de presentación de los nuevos participantes del Origen de la Lucha. Como el look de latex negro que sumado al maquillaje no favorecen ni a su silueta ni a sus facciones, pues las prendas marcaban mucho su masa muscular. Que no fue el caso del look de dos piezas blanco que dibujaba muy bien su torso y sus caderas. Ya sabes Melissa, para la próxima evita el látex o los enterizos sintéticos pues no te favorecen en nada.

Por otro lado, Micheille Soifer, es una participante reality que ha evolucionado notablemente con el pasar de los años. Cuando se inició en el grupo Alma Bella, lucía una figura mucho más entrada en carnes, con los cabellos rizados y con las facciones no tan trabajadas como ahora. Con el tiempo su cabello pasó por diferentes cambios y gracias a la ayuda del bisturí, un régimen dietético estricto y mucho ejercicio, Micheille ha llegado a lucir como ahora. Hoy la Soifer ha conseguido marcar su estilo, teniendo como referente a la cantante Ciara y siendo una fashionista adicta a los tacones y a los vestidos ajustados. Sin duda alguna, el cambio salta a la vista

Sheyla Rojas conocida también como la leona loca, es sin duda un claro ejemplo de evolución fashion aunque la popular Shey Shey fue duramente criticada cuando apareció luciendo extravagantes peinados inspirados en Brigitte Bardot o Lady Gaga realizados por la reconocida estilista Danitza García, la crítica de espectáculos no fue buena con ella pues los peinados no concordaban con el tipo de programa donde se presentaba pero personalmente creo que Sheyla se arriesgó al cambio y salió airosa.Y ahora, la podemos ver luciendo looks totalmente fashion y chic gracias a reconocidos diseñadores y marcas locales, el cual se caracteriza por las piezas importantes como faldas metálicas, prendas con flecos o ropa entallada que favorece a su esbelta figura.

Alejandra Baigorria, al igual que Melissa Loza siempre ha llamado la atención por su físico bien trabajado pero algunos de sus looks no han resaltado por ser los mejores. Con un estilo bastante revelador, Alejandra siempre ha preferido los brillos y las prendas ajustadas las cuales no siempre funcionan para toda ocasión al ser bastante informales y nada elegantes. Pero al parecer Ale está adoptando un nuevo estilo pues la ahora enamorada de Guty Carrera se luce a través de su cuenta de instagram con looks más bohemios y fashion, dando un aire más chic y resaltando su figura de manera mucho más elegante

Y como no incluir en esta nota a la ex vengadora, o ex participante de reality y actual conductora de espectáculos, Jazmín Pinedo quien dejó atrás sus looks básicos, poco producidos así como un maquillaje nada sentador y un corte de cabello muy básico para transformarse en toda una chica fashion. Jazmín ahora opta por looks mucho más elaborados como enterizos, vestidos cortos o looks de dos piezas que definen muy bien su figura y la hacen ver muy pero muy chic.

Y como la cereza del pastel, Nátalie Vértiz, nuestra ex Miss Perú Universo y modelo de pasarela, quien nunca ha decepcionado con sus looks pues su estilo es de lo más ecléctico y variado. Desde faldas tubo, enterizos y vestidos con mucho estilo jamás hemos visto un solo look mal elegido por Natalie y eso sin duda la coloca en la lista de una de las mejores vestidas de la televisión nacional.

¡Ahí los tienes! ¡Varios aciertos y también muchos desaciertos! Espero hayas visto el video que dejamos líneas arriba y hayas tomado nota par que no cometas los mismo errores.

