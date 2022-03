Se ha rumoreado desde el último viernes la salida del aire del programa Reto de campeones, tras haber el resultado del rating, que lo coloca varios puntos atrás de ‘Combate’ con un 5,3 de audiencia.

Tras oir estos rumores la producto del canal, Marisol Crousillat, nego esa versión, y aclaró que ellos no compiten con 'Combate'.

“A mí nadie me dio un ultimátum ni me preocupo por el ráting del viernes. Y no me preocupo que Combate me gane porque ellos no compiten conmigo. No tengo nada para compararme con Combate. ¿Por qué tendría que comparar mi ráting con ellos? Es otro horario, otro público, ellos hacen un programa para adultos y yo hago un programa para jóvenes y la familia. ¿Dónde me comparo?”, señaló.

Del mismo modo, dijo que su baja síntonía se debe a que muchos de sus participantes no son tan conocidos por la audiencia, pero que eso ya lo sabian desde el primer programa.