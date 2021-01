Es bastante habitual que, ante los dientes mal posicionados, se recurra a los tratamientos de ortodoncia para corregir la alineación dental. Sin embargo, no siempre son la solución más ideal y estética, pues los brackets convencionales no suelen verse bien a primera vista. Pero ese ya no será más un problema, ya que ahora existe un tratamiento de ortodoncia novedoso para lucir unos dientes sanos y visualmente bonitos: Invisalign.

La ortodoncia invisible, también conocida como Invisalign, consiste en la utilización de una serie de alineadores transparentes y removibles (no brackets), generados por computadora, en base a la planificación establecida realizada por un ortodoncista con certificación Invisalign. La exactitud de estos dispositivos se debe a la obtención de modelos de estudios digitales en 3D tomados con un scanner propio de sistema (Itero) que reduce el tiempo, costo y errores.

“Cualquier persona puede hacer uso de este sistema, incluso en niños con tratamientos interceptivos o de primera fase, en este caso, se llama Invisalign First. Para realizar el tratamiento de ortodoncia no existe límite de edad, sólo basta tomar la decisión de querer sonreír con mayor seguridad y mejorar su función masticatoria, en resumen, tener una mejor calidad de vida”, comentó Pammela Castañeda, especialista en Ortodoncia Certificada en Invisalign de la Clínica Dental INN.

Ventajas

Dentro de los beneficios de este tratamiento es la comodidad, ya que no genera molestias en la dentadura ni al consumir alimentos. Además, gracias al propio software manejado por Invisalign llamado ClinCheck, puedes ver el resultado final de tu mordida y sonrisa desde antes de iniciar tu tratamiento.

A su vez, los alineadores son casi invisibles, no retiene placa bacteriana como los brackets por consiguiente los dientes y encías se mantendrán saludables. No lastiman la lengua ni cachetes y no genera ningún dolor ya que a diferencia de los brackets, estos no jalan sino empujan los dientes.

¿Cuánto tiempo es necesario usarlos?

El tiempo de duración del tratamiento lo determinará la complejidad del caso; sin embargo, si los alineadores se cambian cada 7 días, lo más seguro es que el tratamiento culmine en menos tiempo. Existe evidencia donde se muestra que la diferencia de la ortodoncia con alienadores Invisalign es de hasta 2 veces más rápida que con cualquier sistema con brackets.

“Los controles son más espaciados, pero todo dependerá del buen uso de los alineadores por parte del paciente para ir consiguiendo de esa manera resultados más rápidos, sin molestias y sobre todo notables”, sostiene la especialista.

Asimismo, Castañeda aconseja que antes de realizar este tratamiento, es necesario contar con una limpieza dental previa y que no haya ninguna caries para que el procedimiento sea exitoso.

Ojo al dato

Cabe recalcar que no todos los odontólogos están capacitados para realizar el tratamiento Invisalign, así que tenga cuidado al momento de elegir dónde y con quién se lo realizará. “Se debe contar con el título de odontólogo, ser especialista en Ortodoncia; eso quiere decir haber realizado un post grado en alguna universidad y haber culminado la residencia de 3 años de acuerdo con el país en que lo realices”, subraya la experta.

Adicionalmente a ello, para hacer el tratamiento con alineadores Invisalign no sólo debe ser ortodoncista sino contar con la debida certificación. Esa será la única garantía para que el tratamiento sea bien diagnosticado, excelentemente planificado y con buenos resultados.