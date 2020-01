¡Las estrellas de RuPaul's Drag Race All Stars 2 toman por asalto los VMAs! [FOTOS]

Por: @pepetorrejon | Más de 10 años han pasado desde aquella performance en la que una joven Britney Spears y una aún más enérgica Madonna sellaban su presentación en los VMAs del 2003 con un efusivo beso que conmocionó la televisión mundial y hasta causó una no tan placentera reacción en el entonces novio de la princesa del pop, Justin Timberlake.

Y es que la ceremonia de los VMAs es uno de las premiaciones de música y de la cultura pop más esperados por todos los fans de artistas como Beyoncé, Lady Gaga o Madonna (estás dos últimas no estuvieron presentes en el evento) y no es para menos pues la fama que los shows presentados en este evento, superan cualquier expectativa. Y este año no fue así.

Todo comienza con el pre show y la transmisión de la Red Carpet donde se ve llegar a los invitados al evento. Desde Jeremy Scott, diseñador de Moschino, pasando por personajes como Amber Rose, el ex N'Sync Lance Bass, la modelo de ANTM Winnie Harlow luciendo más fabulosa que nunca o las Fifth Harmony. La lista es enorme y los looks, uno más llamativo que el otro.

Pero este año, un grupo de invitados superó las expectativas a su llega y generó que la internet estalle en comentarios.

Para los que no conocen el show, RuPaul's Drag Race es uno de los shows LGBT más importantes de los últimos 5 años. Conducido por la famosa drag queen RuPaul, el show se encuentra emitiendo actualmente su segunda temporada de la categoría All Stars, donde la creme de la creme de cada temporada pasada, vuelve para probar que es digna de una segunda oportunidad para ganar el gran premio de 100 mil dólares.

Y fueron justamente las estrellas de la actual temporada de All Stars 2 quienes llegaron a la alfombra roja, nada más y nada menos ¡que imitando a looks pasados de famosas celebridades!

Desde Coco Montrese como Lil-Kim, Alyssa Edwards como Katy Perry (quien a su vez imitó a Britney Spears), Roxxxy Andrews como Kim Kardashian en Balmain, Phi Phi O'Hara como Lady Gaga, Ginger Minj como Madonna, Katya como Sia y hasta una fabulosa Alaska como la célebre Britney de I'm a Slave for You.





Sin duda alguna, una de las grandes sorpresas de la noche, teniendo en cuenta que toda la cultura LGTB Pop ha crecido como la espuma y estos personajes ahora son todas unas celebridades.

