¡No más violencia! Las confesiones más dolorosas de las famosas [VIDEO]

¡Ni una menos! Cada día, cientos de mujeres experimentan en carne propia lo que es ser víctima de violencia, desde robos y asaltos hasta violaciones y agresiones físicas y psicológicas. Lo peor es que muchas se quedan calladas. Para que no se repita, escucha estas confesiones de mujeres de la televisión que fueron víctimas de la violencia, en sus diferentes manifestaciones.

Lady Guillén. Aprendió de la peor forma lo injusta que puede ser la justicia peruana. En el 2012, su entonces pareja Ronny García la humillò, maltrato y secuestró. Hoy, su agresor solo ha condenado a cuatro años de prisión suspendida. No solo fue víctima de la violencia, también de la impunidad. "Este es un mensaje para la mujer, para que nunca hable, no denuncie", dijo a la prensa.

Emilia Drago. Sorprendió a todos con una extensa carta en sus redes sociales, donde confesaba haber sido víctima de abuso sexual. Su caso no es nuevo. "Esta persona era alguien muy cercano a la familia desde hace muchos años, era una especie de pastor, como un consejero. Yo recuerdo que un día me dijo: 'te tengo que enseñar las cosas que vas a empezar a vivir'. Pero ese 'enseñar' implicaba tocar mi cuerpo para que yo aprenda, sobre todo ahí abajo", contó entre lagrimas en 'DíaD'.

Magaly Solier. El acoso sexual callejero nos toca a todas las mujeres, pero muchas no podemos hacer nada. La protagonista de 'La teta asustada' intentó hacerlo, pero su denuncia fue archivada. "No podemos vivir así las mujeres. Asustadas. No podemos vivir así las mujeres. Uno queda mal. Yo vengo a trabajar y me topo con alguien así. Si estuviera sola qué cosa haría", dijo en RPP.

Angie Arizaga. Aunque nos duela aceptarlo, es lo que pasa con muchas mujeres. Luego del terrible escándalo de agresión, que salió a la luz a través de unos audios estremecedores, Angie Arizaga regreso con su agresor Nicola Porcella. Además, si no fuera por la difusión de los audios, nadie se hubiera enterado. Ella se quedó callada. ¡Qué no te pase a ti!