Los modelos Nicola Porcella y Angie Arizaga , personajes principales de la telenovela Ven, baila, quinceañera, respondieron bruscamente a Jely Reátegui, actriz que brindó su opinión sobre el trabajo actoral de los concursantes de Esto Es Guerra.





Angie Arizaga escribió en su cuenta de Twitter dos mensajes dirigidos a la joven intérprete. El tuit más duro fue: “Y quien eres tu???”, señaló la popular Negrita. Cabe destacar que este comentario ya fue eliminado.





Le doy valor a las críticas cuando son constructivas,cuando salen del corazón para verte crecer.Lo demás lo leo como: "por qué ella y no yo"

— Angie Arizaga (@arizaga_a) febrero 11, 2016

Minutos después, Nicola Porcella retuiteó el mensaje de una seguidora que consideró a Reátegui como una oportunista.

@tromepe @NicolaPorcella @arizaga_a Ahora vas a tener tus 5 min de fama gracias a esas "puertas" @JelyReategui Mínimo un gracias no?





El último jueves, en una entrevista para El Comercio, Jely Reátegui, calificó de pésimas las interpretaciones de Arizaga y Porcella.





“No pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación”, declaró la actriz de televisión, teatro y cine.