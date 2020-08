¡No se deja! Mayimbú encara a personaje que quiere robarle imagen [VIDEO]

El popular “Mayimbú” no quieren que le quiten el trono. Por eso no dudó en ir a encarar a buscar a la persona que viene imitando al participante de “Verano Extremo” con el nombre de “Mayimbú Junior” en distintos eventos

Aunque “Mayimbú Junior” aseguró no estar usurpando el lugar del cómico, pese a tener su look muy parecido.

"Yo para nada estoy usando su nombre. i ven en la portada del evento dice Mayimbú Jr y está mi foto. En ningún momento he usado su foto. No me estoy haciendo pasar por él", expresó“Mayimbú Junior", quien alega que el nombre Mayimbú le pertenece al dibujo animado Gokú, en donde uno de sus personajes lleva este nombre aunque con distinta escritura, Majin Boo.

Pese a ello, el hecho molestó a la figura de Latina, por eso hubo una disputa para que quede claro quien es el verdadero “Mayimbú”.

¿Quién lo hizo mejor? Checa el video y podrás sacar tus propias conclusiones.

