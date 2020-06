¡Otra vez! ¿Lucía Oxenford quiere posar desnuda en Soho? [VIDEO]

En 2013, la modelo Lucía Oxenford, hija de los destacados actores, Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet protagonizó una candente sesión de fotos para la reconocida revista masculina, Soho Perú en la que dejó salir su lado más atrevido y se mostró como nunca antes se le había visto. Las imágenes acapararon numerosas web de noticias y diarios por la sensualidad que desbordaba cada imagen.

Al parecer, Lucía quiere volver a vivir esta experiencia, pues así los expresó en sus redes sociales. Pese a radicar en Argentina, la modelo siempre capta la atención de los medios peruanos e incluso cuenta con una amplia legión de seguidores que están al tanto de sus actividades y, de inmediato, prestaron atención al pedido de la guapa joven.

"Y si la repetimos", escribió Lucía como descripción junto a una foto en la que aparece ella señalando un banner de anuncio de la sesión de fotos que protagonizó. En la gigantografía aparece con una tanga y un top en color blanco. ¿Será que pronto la veremos posando otro vez para este lente?

Sin embargo, y pese a que engreída de Marcelo ha demostrado tener una sensualidad desbordante, la joven ha expresado que no se siente una femme fatale. “Soy como soy, y todas las mujeres tenemos algo que nos diferencia del resto”, declaró.

Sobre su aparición en esta publicación del 2013 sus padres expresaron. “No sé si la gente hablará. A ella le propusieron tomarse fotos lindas y está bien. Me gustan las fotos… A la gente se le ha dado por criticar, pero uno tiene que hacer lo que quiere y no hacer caso. Además, yo no me imagino qué van a tener que decir aquí”, declaró a Perú21 la popular ‘Francesca Maldini’ de Al fondo hay sitio.