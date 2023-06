¿Pañales desechables o de tela? Elige aquí

Hace muchos años, quizá nuestra generación, ha vivido pendiente de los pañales de tela que nuestras madres limpiaban para poder volver a usarlos con su bebé. Sin embargo, con el tiempo la tecnología creo pañales desechables que permitían no ensuciarte mucho con eses pañales de tela.

Además de no tener que usar una olla o algún elemento para tener que calentar la tela para que se quite toda la suciedad. Vino una era en que todo lo desechable se hizo moda, mas la contaminación y reacciones alérgicas no se hacían notar en ese entonces.

Es por ello que te traemos una diferencia que existe entre los pañales desechables y pañales ecológicos (de tela). Sin duda, que el bebé use ropa de algodón hará que su piel no se vea expuesto a irritabilidad u otros problemas comunes que se repite con los pañales de materiales químicos. En el caso de las niñas, no es bueno que haya tanto químicos en esa zona que se está formando. Claro que lo malo es que se tiene que lavar y con el paso del tiempo, la caquita del bebé no sigue siendo la misma y se debe lavar casi de manera inmediata. La ventaja es que siempre tendrás uno a la mano y no necesitas ir a una tienda en la madrugada.

En el caso de los pañales desechables, todos conocemos que generan contaminación y que solo puede usarse una vez. Digamos, qué pasaría que el bebé requiere un cambio en la madrugada cuando todo está cerrado. Además que los pañales llevan sustancias que, no en todos los caso, puede generar una reacción alérgica.

Es por ello que lo mejor es tener algunos de tela y usar los desechables de vez en cuando para poder cambiar y no contaminar tanto al medio ambiente.