Sus piezas han sido confundidas con esculturas de madera y hasta de piedra, pero no, el trujillano Juan Arribasplata trabaja únicamente con papelería fina (de alto gramaje) y la técnica del papercraft que le ha permitido crear impresionantes figuras 3D de todo tipo, como perros, gatos, superhéroes, dibujos animados y hasta un árbol de más de dos metros de altura. Sus acabados perfectos son su arma secreta.

Hoy sus trabajos los comercializa a través de Pepakuras, un emprendimiento que, de no ser por su amigo y socio, José Geldres, no hubiera visto la luz. “Él vio potencial en mi trabajo. Me pidió que le venda una gatita para su sobrina y yo le respondí que no, porque lo hacía por hobby, pero insistió tanto que se la vendí”, reconoce. José quedó tan asombrado con sus figuras que le propuso iniciar un negocio y se han convertido en el “dúo dinámico”. “Yo me dedico exclusivamente a armar y él me ayuda con las redes sociales, los videos, se contacta con los clientes, etc.”, explica.

CASUALIDADES. A pesar de haber practicado origami gran parte de su infancia, Juan no le había prestado mucha atención a su talento para las manualidades. Fue en el 2018, luego de renunciar a su trabajo en una clínica, que descubrió su enorme potencial con el arte en papel. “Descubrí el papercraft de casualidad, estaba navegando por internet y vi una escultura que me pareció interesante y estaba hecha de cartulina. Descargué las plantillas, las imprimí y empecé a trabajar. El primero lo hice al revés”, confiesa entre risas. Ahora realiza figuras de los más variadas, especialmente de mascotas, de cualquier tamaño y con excelentes acabados. “Le estoy poniendo un relleno a las piezas para que se vean más consistentes”, agrega el artista.

PANDEMIA. Sus trabajos se vendían como pan caliente hasta que llegó el COVID-19. “Como este arte no era primera necesidad, lo que se nos ocurrió fue dictar talleres y sacar promociones de esculturas con descuentos. Nos ajustamos a la situación”, recuerda Arribasplata. No obstante, este tiempo de crisis fue clave para que las esculturas de Pepakuras se dieran a conocer en el ciberespacio. En TikTok, algunos de sus videos suman más de 200 mil ‘me gusta’ y cuentan con más de 157 mil seguidores, y en Instagram su comunidad supera los 15K.

Despegue. Todo este éxito ha sido tomado con mucha humildad y responsabilidad. Sus deseos de seguir creciendo los ha llevado a incursionar en el rubro empresarial y ya han tenido algunas importantes alianzas. Asimismo, Juan afirma que, a futuro, le gustaría trabajar escaparates. “Para mí el papercraft es una pasión, mi motor mi vida”, concluye.

Me llamo Juan Arribasplata

Tengo 37 años

Estudié Computación e Informática en SENCICO - Trujillo

Frase que me gusta: “Todo llega a su debido momento”

A los que no se atreven a emprender les diría: ¡No tengan miedo! Crean en su talento y se sorprenderán.

Tiendas donde exhiben sus productos:

- Hotel Radisson Red (Miraflores).

- Pet Shop Animal Revolution Perú (San Isidro).

- Casa Pizarro (Miraflores)

- The Best Spot (San Miguel).

