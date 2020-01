¡Así lucía Paula Manzanal antes de ser la bomba sexy que conocemos! [FOTOS]

Por: @pepetorrejon | Últimamente el nombre de Paula Manzanal ha vuelto ser tema de conversación entre algunas personajes de nuestra querida farándula local.

Ya sea por su paso en el trabajo de televisión y "reality" Bienvenida la Tarde o por su relación con el modelo y ex competidor de realities, Benjamín Lukovski, Paula Manzanal siempre ha llamado la atención en los diferentes medio de espectáculos pues su actitud no siempre fue bien recibida y ha sido tildada de soberbia y "botada".

Recordemos que la modelo tuvo un episodio bastante sonado por la tormentosa relación con el argentino Benjamín y hasta se aseguró que el porteño se quiso suicidar por el amor de Paula.

Pero volviendo al tema de los cambios de looks y demás visitas al quirófano por parte de Paula Manzanal, la modelo, algunos medios de espectáculos aseguraron que la modelo no siempre lució como ahora y que habría pasado por el bisturí para lucir como la conocemos, despampanante y voluptuosa.

Realizando una pequeña revisión por el perfil de instagram de Paula vemos que todas sus fotos son casi perfecta, que casi no presenta "errores" físicos y que por el contrario, la joven modelo luce una envidiable y bien trabajada figura, que si no fuese porque en mis años de carrera, he visto una cantidad de cuerpos trabajados a punta de esfuerzo y otros a punta de aguja e hilo, diría que Paula se mata en el gimnasio pero la verdad es otra.