'Peluchín' explota contra 'Al aire' por comentarios sobre la hija de Melissa Klug [VIDEO]

Melissa Loza se presentó en el programa 'Al aire' para defenderse contra las acusaciones de Melissa Klug, pero al parecer se le pasó un poquito la mano ya que tuvo comentarios muy desatinados sobre la hija de la 'Blanca de Chucuito' y dejó entrever que había sido expulsada del colegio por 'Motivos fuertes'. ¿Qué dijo?

"Y eso que su hija, bueno ya no está en el colegio por motivos fuertes pero sí, su hija estudiaba en el colegio de mi hija, eran de la misma promoción creo. Creo que tuvieron problemas delicados con su hija también, pero debería averiguarlo y preguntarle también", dijo Melissa Loza en 'Al aire'.

La respuesta de Melissa Klug no se hizo esperar y a través de una carta, enviada a América Televisión, mostró su fastidio por las declaraciones de Melissa Loza sobre su hija. "Por medio de la presente me dirijo a Uds. para comunicarles mi pesar por el trato inadecuado que se le ha dado a mi menor hija. No solo de parte de una figura de su canal la Sra. Melissa Loza, madre ella también, quien irresponsablemente la ha mencionado sino de parte de las personas que laboran en su programa 'Al aire' puesto que a la sola mención debieron hacer saber su desagrado", dice la carta.

Luego de leer la carta enviada por Melissa Klug, 'Peluchín' disparó todos sus dardos contra 'Al Aire'. "Nosotros siempre hemos sido un programa de comunicación que ha ido de cara al publico, donde las únicas dos personas que están sentadas aquí le ponen la firma a lo que dicen y se han hecho responsables por todos y cada uno de los aciertos que hemos cometido en estos siete años que tenemos como programa y nueve como conductores en la señal abierta", señaló.

Luego, agregó: "Hay otros programas que ponen a dos moscas muertas delante de cámaras, a dos personas que sonríen y que falsamente van dirigiendo todos los dardos, sin involucrarse, una Miss madre y otra madre también que ya se olvida de qué programa salió, me refiero a Maju Mantilla y Sofía Franco. Para ponerla clara, yo no hablo con indirectas".

Pero ahí no terminó. También arremetió contra los panelistas de 'Al aire', afirmando "que se dedican por 100 soles diarios -que es lo que se le paga a cada panelista que es convocado a diario por el otro programa- a defender a un canal y un programa en donde ni siquiera se les consideran como parte de las figuras de ese canal". "Como son personas que a lo largo de su vida y de su trayectoria nunca han trascendido ni han gozado de la aceptación del público no les importa pararse frente a una pantalla y defender lo indefendible", dijo.

"Hay que darse cuenta quiénes se paran, qué dicen y a qué sujetos defienden y abalan, porque el programa del mediodía de ese canal tiene a la misma productora que se encarga de defender todas las porquerías que durante la tarde hacen. Tengan cuidado en donde venden sus pañales y en donde auspician. Revisen bien los contenidos", finalizó 'Peluchín'. ¿Tú qué opinas?

