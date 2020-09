¡Perdón, Tilsa! El Zorro Zupe se arrepiente de esta confesión [VIDEO]

¡Sin miedo a nada! El Zorro Zupe estuvo en El valor de la verdad y revelo varios secretos de sus “amiguitos” de la farándula. Sin embargo, Tilsa Lozano, quien es su íntima. no se salvó. Durante su participación, el Zorro reveló detalles jamás contados sobre la relación entre la ‘Vengadora’ y el ‘Loco’ Vargas.

Sentado en el sillón rojo, el Zorro Zupe reveló que Tilsa Lozano se vio con Juan Manuel Vargas tras su participación en El valor de la verdad. "Él fue a buscarla a su casa de playa. Fue casi 6 meses luego de que se sentara aquí, en junio me parece. Él le pidió disculpas”, contó.

Hoy en Amor, amor, amor, reconoció que no debió dar tantos detalles sobre el tema. “Creo que es algo que a ella le puede molestar por la etapa en la que ella está ahorita. Creo que me emocioné al momento de contar eso. Me arrepiento de haber dado detalles de esa noche”, declaró.

@malditaternura yo apechugó nomas !! ??????????

— Tilsa Lozano (@tililozano) 20 de mayo de 2016

No obstante, el Zorro Zupe aseguró que el 'Loco' Vargas solo se quedó a dormir en la casa de playa y que esa noche no pasó nada entre ellos. “Creo que debí quedarme hasta el hecho de que ellos se vieron en la playa”, recalcó.

Recordemos que en El valor de la verdad, Beto Ortiz le preguntó a Ricardo Zuñiga si había pasado algo entre Tilsa Lozano y el ‘Loco’ Vargas, dijo que no. “Él (Vargas) se quedó en su casa pero ella (Lozano) me dijo que no pasó nada. No hubo ‘remember’”, afirmó el Zorro Zupe. ¿Tú que opinas?

