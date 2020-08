¡Por temor a Chris Soifer! ¿Jeyci Pérez visitaba a escondidas a su hija? [VIDEO]

¡No se quedó callado! Luego de las confesiones de Chris Soifer en vivo, quién entre lagrimas afirmó que Jeyci Perez la había golpeado y pateado en el piso. El dominicano, que también la denunció por agresión, dio la cara y respondió con todo a la hermana de Micheille Soifer.

"Nosotros habíamos terminado el miércoles porque ella me prohibió ver a mi hija en el Día del Padre... Estaba viendo una torta por el Día del Padre para su papá y de ahí me dice: 'Ven acá, ¿qué vas a hacer en el Día del Padre? ¿tú vas a ir a ver a tu hija?', yo le digo: 'Si la nena está disponible yo voy a verla', y me dice: 'Si yo te digo que no, tu no vas a ir'", contó Jeyci Pérez en Espectáculos.

Momentos después, Tomate Barraza intervino para contar que la esposa de Jeyci Pérez se había comunicado con él para respaldar lo dicho por el dominicano. "Lo que me dice es bastante complicado. La verdad en este momento si le doy la razón a él en la parte del video donde dice que Chris no lo quería dejar ver a su hija el Día del Padre", afirmó.

Luego, continuó: "La misma Sheyla, su esposa, me dice: 'Él muchas veces venía a ver a escondidas a visitar a su hija porque ella tenía celos y le prohibía venir por temor a los celos, los escándalos, las peleas y todo lo que se armaría si es que se daba cuenta que él venía a visitar a su hija'".

Jeyci Pérez confirmó que usualmente tenía problemas con Chris Soifer por ese mismo tema. "Siempre hablabamos del tema. Yo tenía un sentimiento hacia ella pero cuando me prohibió el Día del Padre ver a mi hija, ahí dije todo queda aquí, yo no puedo llegar a eso, no ver a mi hija en el Día del Padre", dijo.

Según el dominicano, soportó las prohibiciones de Chris Soifer porque estaba enamorado de ella. "Porque cuando uno se enamora o tiene un sentimiento grande por una persona es que hay cosas complicadas. Por eso fue que el miércoles se dio el tema del Día del Padre y yo dije que no, hasta aquí nada más. Yo no puedo aguantar esto, porque es una fecha muy especial, o sea mi hija tiene que estar conmigo en el Día del Padre", explicó. ¿Quién dirá la verdad?

