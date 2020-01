¿Qué le pasó? Alejandra Baigorria causa revuelo por esta fotos

Tras su salida del programa Espectáculos de Latina, Alejandra Baigorria ha sorprendido a todos sus seguidores con su flamante regreso al programa de competencia que la vio nacer, "Combate".

“ Estoy super nerviosa como si fuera la primera vez que entro a un set, pero de verdad que en los momentos difíciles uno voltea a buscar a su familia, y aquí está mi familia”, fueron las primeras palabras de Alejandra Baigorria durante su presentación.

Luego de que comunicar, días atrás, que le sorprendió haber salido del matutino la empresaria de Gamarra se dejó ve totalmente renovada en el reality, donde fue recibida por todos su nuevos compañeros.

No obstante, hubo un detalle que generó gran desconcierto entre sus fans, luego de que el twitter oficial de "Combate" publicara unas imágenes de Alejandra Baigorria en las que aparece con el rostro totalmente diferente.

¡Ella nunca dejó de ser bacán! El mundo se paraliza para recibir a la 'Patrona' Alejandra Baigorria #ChimPumCombate @atvpe, se podía leer en la cuenta oficial del programa, pero Ale no lucía tan guapa como siempre. Su rostro tenía una expresión diferente, lo que dejó consternado a sus fans.

— Combate Perú (@Combate_ATV) 27 de septiembre de 2016

— Combate Perú (@Combate_ATV) 27 de septiembre de 2016

"Oye, Alejandra quién te está poniendo botox, ¿ah? No puedes ni levantar las cejas. Yo soy bien fijón. La frente ya la tiene así (se estira la frente). Yo no me puedo concentrar de verle la frente. Cuando te ponen botox, Alejandra, primero el doctor te hace realizar tus muecas y luego que te clava, pero no puede ponerte así. Si a los 25 años está que parece que tiene una cartulina (en la frente). Imagínate cómo será a los 40", afirmó.