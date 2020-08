¡Qué roche! 5 escándalos peruanos que llegaron a medios extranjeros [VIDEO]

¡Sin límites geográficos! Algunos artistas no solo hacen noticia en el Perú, sus discusiones y amoríos también llegan a oídos extranjeros. Aquí te recordamos aquellos escándalos que nacieron en suelos peruanos y trascendieron las fronteras.

1.- Antonio Pavón. El torero acaparó la atención de los medios españoles hace muy poco. Los problemas iniciaron cuando se especuló que Miriam Saavedra, novia de Carlos Lozano, le había sido infiel al conductor español con Antonio Pavón. Semanas después, el panelista de Espectáculos se presentó en un programa español y confesó que había tenido encuentros íntimos con Mónica Hoyos, ex de Carlos Lozano.

2.- Peluchín. Alejandra Guzmán no guarda buenos recuerdos de Rodrigo González. La cantante Mexicana tuvo una acalorada discusión en marzo de este año con el conductor de Amor Amor Amor, porque malinterpretó algo que él dijo. "De repente para mucha gente no es muy normal o común poder elegir entre cuál de la madre o la hija esté mejor”, dijo. Alejandra Guzmán confundió la palabra ‘escoger’ con ‘coger’ y todo se salió de control. Como era de esperarse, la noticia llegó a los medios extranjeros.

3.- Miguel Bosé. En junio del 2013, el cantante español perdió el control durante una conferencia de prensa. Aburrido de las preguntas típicas, respondió muy irónicamente sobre su gusto por el ceviche. “No sé lo que es el pisco sour ni el cebiche”, dijo. Ante la risa de los periodistas, agregó: “Tengo una excelente cocinera peruana en mi casa. Imagínese si no conozco la comida peruana. Imagínese cuántas veces me he emborrachado con pisco sour desde hace 37 años”.

4.- Tilsa Lozano. La clandestina relación entre Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano trascendió las fronteras y llegó a medios internacionales como el New York Daily News. Como se recuerda la conejita de Playboy mantuvo una relación con el futbolista peruano por más de tres años pese a que estaba casado.

5.- Magaly Medina. Servando y Florentino vivieron una desagradable experiencia junto a la conductor de televisión. Los cantantes venezolanos tuvieron una fuerte discusión con Magaly Medina en vivo, sobre el concierto de la Feria del Hogar que terminó en tragedia. Los ánimos se pusieron muy tensos y la periodista terminó echándolos de su set. ¡Mira el video!

¡Tienes que leer esto! 10 celebridades envueltas en escándalos de vídeos íntimos