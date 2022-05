¡Qué terrible! Alejandra Baigorria: 5 artistas víctimas de estafa

¡Nadie se salva! Hace poco, Alejandra Baigorria rompió en llanto durante la transmisión de Reto de Campeones al contar que la habían estafado con 7 mil soles en mercadería de su negocio en Gamarra. Lamentablemente, ella no es la única, varios personajes de la farándula local han pasado una situación similar. Pasó más de una vez.

1.- Guty Carrera. Si creías que esta es la primera vez que estafan a Alejandra Baigorria, estás muy equivocada. La 'Rubia de Gamarra' también pasó un mal rato hace tres meses, cuando compró un paquete turístico en la agencia de Juan Carlos Caqui Almendrades, el conocido Estafador de las estrellas. “Un tal Renzo Montezuma nos vendió los pasajes. No nos embarcamos en el primer vuelo porque la tarjeta no pasó, desde ahí sospechamos que algo malo pasaba”, dijo.

2.- Viviana Rivasplata. Le ocurrió lo mismo que a Alejandra Baigorria. "Me estafaron con una modalidad similar. Fueron a mi empresa a comprar mercadería con un voucher del supuesto depósito, pero se trataba de un depósito contable, no disponible. Y a los dos días ese cheque rebotó porque no tenía fondo", explicó.

3.- Karina Rivera. Apartada del mundo de la televisión, la esposa de Orlando Fundichely ha dedicado todo su tiempo y esfuerzo en los shows infantiles. En agosto del 2015, denunció al empresario Jorge Luis Sánchez Ambrosio, quién la contrató para un show infantil en Cañete y le pagó con mil soles falsos en billetes de 200.

4.- María Pía Copello. En junio del 2013 denunció haber sido estafada por Gustavo Ghezzi Marcionelli, un conocido importador de cerámica italiana a quien le confió los acabados de su casa. Sin embargo, él no cumplió con su trabajo. Luego de dos años aún esperaba que le regresen sus 12 mil dólares. "Me enerva su pasividad, su conchudez, su tranquilidad para no pagar", expresó en aquella ocasión.

5.- Yahaira Plasencia. Las estafas en el mundo del espectáculo son usuales, sobre todo cuando se trata de presentaciones en vivo. En enero de este año, la 'Reina del Totó' publicó un video donde denunció haber sido víctima de estafa por el señor Víctor Lam en Mollendo, Arequipa. Casos similares ocurrieron con Areliz Benel, Giuliana Rengifo y más.

