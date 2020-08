¿Quién tiene mejor 'totó'? Melissa Klug vs. Yahaira Plasencia [FOTOS]

¡Desatada! Melissa Klug sorprendió con su nueva sesión de fotografías y decidió subir las instantáneas a sus redes sociales, donde alborotó a más de uno. Quizás por el ángulo o por pura coincidencia, lo que más resalta es su derriere. ¿Será a propósito?

Recordemos que Melissa Klug es la ex de Jefferson Farfán quien actualmente está con Yahaira Plasencia, conocida popularmente como la 'reina del 'totó'. No es secreto para nadie que ellas no se llevan nada bien. ¿Será una competencia? Aunque las comparaciones son un poco odiosas, esto pasa cuando uno dejo 'la bandeja servida'. Así que ni modo ¡Estos son algunos de los comentarios!

"Es una osadía porque a pesar de haber sido mamá varias veces, ella ha posado así. De verla a ella, yo también quiero lanzarme a hacer lo mismo", afirmó Koky Belaunde en 'Hola a todos'. Luego, agregó: "La veo bien, piernona como le gusta al peruano. Es una mujer sana, me proyecta salud, bienestar y sensualidad".

Sobre Yahaira Plasencia, afirmó: "Ella es una chica soltera que no ha dado a luz y ella si puede desnudarse y hacer una cosa sensual". Sin embargo, prefiere a Melissa Klug. "Yo me voy en este momento por la carne", dijo.

Para Rodrigo González 'Peluchín', a alguien se le paso la mano con el Photoshop. "Hay que felicitar por el gran trabajo de Photoshop que hay en esa sesión. Eso ya es una burla... Si fuera una modelo ecuatoriana que no conocemos, nos la creemos; pero a Melissa Klug que la vemos todos los días enlazando con todos los programas, quién va a creer que la de esta foto es ella", dijo en 'Amor, amor, amor'.

Por su parte, Gigi Mitre afirmó: "Yahaira era una chica que prácticamente recién estaba empezando. Es una chibola de 21 años. No vas a compararla con ella que es una madre de familia y tiene cinco hijos". Sin embargo, al igual que 'Peluhín' criticó el trabajo de Photoshop en la sesión de fotos de Melissa Klug. ¿Tú a quién prefieres?

Diego Chávarri también dio su opinión sobre la sesión de fotos de Melissa Klug. “Le pregunté ¿me van a gustar? Y me respondió ‘¡No!’. Pero luego las ví y le dije que estaban bonitas las fotos. Fue algo diferente porque ella no es de hacer una sesión a sí o de verse tan sugerente. Fue algo rarísimo para mí verla así”, dijo a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

