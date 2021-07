Hay una frase muy conocida que dice que “uno siempre regresa al lugar donde fue feliz”; no obstante, esto no siempre aplica en el terreno amoroso. Al contrario, en la mayoría de casos darse una segunda, tercera o hasta más de cuatro oportunidades con el ex ser amado puede resultar muy perjudicial. Sin embargo, estos casos abundan (este es el porqué existen tantos memes respecto a volver con el ex). Si estás atravesando por esta situación y te sientes muy confundida (o), quizás este artículo te puede aclarar el panorama. La única mala noticia es que, tal y como dice el titular, las razones por las que te vuelve a buscar quien fue el amor de tu vida no siempre están relacionadas al amor. ¡Empecemos!

Se siente solo.

Aunque para ellos es muy fácil cambiarte por alguien más, también se desilusionan a la misma velocidad. Pasado este tiempo, la soledad se siente cada vez más pesada, es entonces cuando decide buscarte, pero ¡ojo! no lo hace porque piense que eres la mejor compañía, sino porque tu presencia lo hacía sentirse engreído, comprendido, amado. Incluso a veces solo extrañan los mensajes bonitos, las caricias o abrazos y las palabras que les solías decir, lo que significa que no te ama.

Busca una aventura pasajera.

Suena doloroso, pero es una de las causas más frecuentes. A ti ya te conoce bien, se siente en confianza y, además, ambos saben qué les gusta y que no. Ellos(as) solo desean recordar viejos tiempos, pero sin involucrarse demasiado. Y hay prueba de ello: de acuerdo a una investigación difundida en la revista ‘Archives of Sexual Behavior’, para muchos y muchas, tener relaciones sexuales con un antiguo amor no les impedía seguir adelante con sus vidas. Es solo una cuestión de apego sexual.

Está celoso(a).

Esta causa es frecuente especialmente cuando la expareja se entera que estás en coqueteos o saliendo con alguien más. A pesar de no querer regresar contigo (formalmente), un ex puede regresar debido a su egoísmo e incapacidad para dejarte ir. Lo que más les molesta es saber que ya los estás superando. Hay que tener mucho cuidado en este punto, porque pueden resultar un gran retroceso. Evalúa detenidamente todo lo que haz avanzado, antes de permitir que esta persona regrese nuevamente a tu vida.

No ha dado vuelta a la página.

Han transcurrido varios, pero varios años y tu ex siempre te anda stalkeando o enviando mensajes. Te invita a salir, aún cuando tiene pareja, o busca mil maneras de cerca de ti. A veces su conducta puede ser hasta enfermiza. Pese a que muchas veces se le ha dejado claro que no hay ni el mínimo interés de regresar, esa persona sigue ahí. ¿Por qué? Son muchas las razones, entre ellas, está viviendo de los recuerdos, le cuesta cerrar ciclos, fuiste una persona demasiado importante pero te perdió por una inmadurez o es la típica persona que cree que “siempre es bueno dejar ventanas abiertas para cualquier ocasión”. ¡Cuidado!

Se pasó de copas.

Olvida ese dicho de que “los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”. Si tu ex solo te busca cuando se ha pasado de copas, pero otra es la historia cuando está sobrio, huye de ahí ¡yaaa! Cuando las personas se encuentran bajo los efectos del alcohol son más impulsivas y, casi siempre, buscan un alivio emocional. Asimismo, esta acción está relacionada con una de las tres cosas principales: su ego, deseo o pena. Así que alerta.

