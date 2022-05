¿Ricardo Morán terminó con su novio? ¡'Peluchín' lo cuenta todo!

¡Se acabó el amor! Tras más de dos años de relación amorosa, el jurado de ‘Yo soy’, Ricardo Morán, terminó con el joven Óscar Hurtado por razones que aún no se desconocen. ¿Qué fue lo que pasó?

El conductor de 'Amor amor amor', Rodrigo González, fue quien anunció la triste noticia en su cuenta oficial del facebook. “¡Se terminó la relación! Aunque no lo haya hecho público, Ricardo Morán y su novio habrían puesto fin a su noviazgo de poco más de dos años”, escribió 'Peluchín'.

Por su parte, el jurado de 'Yo soy' ha evitado referirse al tema en sus redes sociales (al menos de manera directa). "Hoy toca dormir temprano y descansar y reponerse de la última semana que ha sido de días duros, noches largas y de mucho madrugar", publicó.

"No me molestaría dormir todo este mes", "Me siento Taylor Swift y Calvin Harris", "Mi papá tiene más vida social que yo", "Mi vida da un giro 360 grados cada año" y "No estoy física y psicológicamente preparado para lo que me espera por año nuevo", son algunas de las publicaciones que realizó el joven el fin de semana. ¿Qué habrá pasado?

Además, testigos vieron al ex de Ricardo Morán divirtiéndose el fin de semana en una discoteca de Miraflores y sin el conductor de 'Yo soy'. Basta con revisar las redes sociales para darse cuenta, que para el viernes las cosas entre ambos ya estaban mal. ¿Tú qué opinas?

