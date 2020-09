Un bar a medio iluminar, gente absorta entre la música, el alcohol, el humo del tabaco (pensemos que es tabaco) y mucho (mucho) twerking. Vemos entrar a una mujer cubierta por un abrigo rosa y comienza la canción. Aparece Rihanna rodeada por muchas mujeres quienes llaman la atención por sus movimientos pélvicos para luego captar la vista del rapero Drake.

Él usando un conjunto deportivo en rojo y blanco. Ella un bikini rojo, amarillo y verde cubierto por una malla transparente con franjas de los mismos colores que el bikini. El look se complementa con mucho accesorios: Chokers, brazaletes y anillos, dorado, con piedras. El toque glamoroso para un look tan casual'. Vemos como la cantante y el rapero intercambian sensuales movimientos y mensajes provocadores para terminar con Rihanna mirándose en un espejo. Y eso sólo es la primer parte del video de 7 minutos.

En la segunda parte, vemos a Rihanna en un primer plano con una falda en denim, top de malla semitransparente y sin brasier, bailando mientras Drake la contempla desde el fondo de la escena.

A lo largo de todo el video, la sensual interacción de la dupla calienta a los fans y a las redes sociales y causa furor durante el primer día de estreno, llegando a ser Trending Topic en las redes con el hashtag #Drihanna (Drake + Rihanna).

Pero no es la primera vez que la cantante causa furor en el internet. Ya en julio del año pasado desató la polémica con su single Bitch Better Have My Money, donde el sexo, alcohol, dinero, drogas e incluso la tortura y asesinato son los protagonistas.

Estas polémicas imágenes aveces parecen traspasar la ficción y llegar a la realidad de la cantante pues en 2012, se filtro una foto en donde se la ve "cortando" una sustancia en polvo blanco sobre la cabeza de un hombre o el video en donde un usuario de internet la capta, presumiblemente, inhalando cocaína. El video fue rápidamente retirado de las redes y la cantante respondió “Hasta un idiota puede ver que lo que estoy haciendo es armar un cigarro. ¿Quién inhala tabaco? ¡Que alguien se toque la nariz no quiere decir que esté tomando coca!”.

TAMBIÉN DEBERÍAS LEER: El estilo de una cantante: Rihanna

Fenty Puma x Rihanna: La primera colección de la cantante como directora creativa de Puma