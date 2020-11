Es muy sencillo saber cuando caduca una lata de leche o yogurt antes de ingerirlo, pues solo basta con ver la fecha de vencimiento. Sin embargo, no siempre realizamos lo mismo al momento de utilizar maquillaje, ya que el etiquetado no suele ser muy claro o no se le otorga la importancia debida.

Aplicar maquillaje u otros productos de belleza vencidos sobre la piel es un error que deja graves secuelas sobre ella, como enrojecimiento, aparición de acné e infecciones dermatológicas. Por ello, es necesario conocer cuál es su tiempo de duración de los cosméticos para aprovecharlos al máximo.

Cabe resaltar que todos los productos suelen incluir la fecha de caducidad en sus envases. Solo debe observar el pequeño icono que se encuentra en la parte posterior del cosmético, el cual tiene la forma de un envase pequeño con un número dentro. Esto hace referencia al tiempo de duración que tiene su maquillaje una vez se ha abierto. Aquí te decimos algunos ejemplos.

Bases de maquillaje (De 6 a 12 meses)

Labiales en barra (18 meses)

Labiales líquidos (12 meses)

Máscara de pestañas (De 3 a 6 meses)

Cremas hidratantes (De 6 a 12 meses)

Rubor en polvo (2 años)

Barniz de uña (1 a 2 años)

Sombras de ojos (3 años)

Señales de un producto caducado