Con la llegada del verano se incrementan los viajes para salir de la rutina y aprovechar algunos días libres. Según un estudio de Ipsos, un 14% de peruanos planean viajar en estas fechas. Ante este panorama, se debe tener en cuenta que los climas extremos, el ingreso de partículas a los ojos o incluso estar con lentes de contacto en un avión por varias horas podrían dañar nuestros ojos.

A continuación el Dr. Juan Carlos Corbera brinda algunas recomendaciones para cuidarlos durante sus vacaciones.

¿Cómo los climas extremos pueden afectar nuestra visión?

El especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, detalla que la exposición a climas soleados o a lugares con nieve puede generar diversas complicaciones en los ojos. Una de las más frecuentes es la queratitis actínica, un problema inflamatorio de la córnea que se presenta cuando estamos expuestos a radiación solar. Esta patología se puede ocasionar de manera directa o indirecta ya que el sol puede reflejarse en el mar o en la nieve y de esa forma puede llegar a los ojos.

“La queratitis actínica tiene síntomas como el dolor ocular, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, entre otros. El uso de las gotas lubricantes puede aliviar esta molestia, pero si no disminuye, se debe visitar a un especialista oftalmólogo. En caso no se tenga un centro médico cercano, se recomienda colocar una gota lubricante, cerrar el ojo y mantenerlo cerrado con un parche ya que esta patología suele disminuir más rápido si no hay movimiento del ojo”, precisó el Dr. Corbera.

¿Cómo cuidar sus ojos?

Llevar lentes y gorros de ala ancha: Se sugiere llevar gafas de sol homologadas que tengan todos los filtros protectores adecuados para prevenir los rayos UV. Existen también lentes especiales para nieve que protegen de partículas y tienen un alto índice antirreflejo. Además, se sugiere usar gorros de ala ancha en ambientes de sol para proteger los ojos y otras partes del cuerpo como rostro y cuello.

Aplicarse gotas lubricantes: El uso de gotas lubricantes es indispensable ya que van ayudarnos a prevenir ojo seco si pasamos varias horas frente a dispositivos. O si tenemos lesiones superficiales en el ojo podremos lubricar los ojos de una manera muy segura. Son las más inocuas y van a prevenir que más adelante se sientan molestias en los ojos.

Contar con gotas antialérgicas: Las gotas antialérgicas se pueden utilizar si se tiene escozor u ojo rojo por el cambio de clima. Si se padece de asma, alergia al polvo o rinitis alérgica también se recomiendan tener consigo este tipo de gotas ya que ayudarán a reducir el proceso alérgico. Si las molestias continúan, va a ser importante acudir a la consulta oftalmológica.

No usar lentes de contacto: Para los viajes en avión, se recomienda no utilizar los lentes de contacto durante vuelos mayores a 3 horas ya que el ojo se puede resecar por la ventilación que maneja los aviones. En tiempos de pandemia el aire de los aviones es más limpio, sin embargo, este sigue siendo poco humidificado generando mayor sequedad ocular.

A su vez, para minimizar cualquier riesgo de contagio por COVID-19, el Dr. Corbera recomienda evitar tocarse los ojos. Además, si vamos a retirar la mascarilla no olvidar lavarse las manos primero y luego lavar el rostro para evitar que ninguna sustancia se quede alrededor de los párpados y disminuir el riesgo de chalazión, orzuelo y conjuntivitis.

OJO AL DATO:

Para los viajes en la playa, se debe tener en cuenta que, si la arena ingresa a los ojos o al párpado, podría ocasionar lesiones por cuerpo extraño. Ante ello, no se debe frotar los ojos porque se generará mayor daño. Se debe buscar agua limpia e irrigar profusamente el ojo abierto con el agua para eliminar las partículas que se tienen.

