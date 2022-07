Sin duda, la pandemia sacó lo extremo de nosotros en cuanto al lavado y desinfección de alimentos y no sé si tenemos poca memoria o solo actuamos a conciencia cuando percibimos peligro inminente. Por ejemplo: cuando no sabíamos si el SARS Cov2 se contagiaba por alimentos. Lo cierto es que ahora que sabemos que no se transmite por alimentos, es posible que nos hayamos relajado en cuanto a la higiene de estos.

Hoy quiero recordarles que los alimentos pueden contaminarse por otros gérmenes y causar infecciones, por eso, les recuerdo cómo lavar y desinfectar.

Para lavar debemos dejar correr agua y frotar a mano o cepillo el alimento (esa agua puede reutilizarse para otra actividad). Para desinfectar se puede sumergir el alimento fresco en una dilución de 1 tz de vinagre por cada litro de agua durante unos 3 a 5 minutos. Lo mismo podemos hacer diluyendo 1 tz de zumo de limón en ½ litro de agua o 1 cucharada de bicarbonato en 1 litro de agua. Estas medidas no eliminan del todo los gérmenes, pero sí pueden reducir la carga. Recuerda también lavarte las manos antes de manipular alimentos o utensilios.