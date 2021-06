Las afecciones posteriores al COVID-19 son una realidad que, incluso, incluye muchos campos aún desconocidos. Ya ha transcurrido más de un año y medio desde que se detectó el primer caso de coronavirus a nivel mundial, sin embargo, cada día se descubren más y más efectos secundarios, de los cuales muchos podrían presentarse hasta entre 6 meses y un año después de haber dado positivo. Además, no son exclusivos de personas que fueron hospitalizadas, también se manifiestan en quienes la enfermedad fue leve o asintomática.

1. Caída exagerada del cabello.

En las últimas semanas ha aumentado el número de casos de personas que han reportado, a través de diversas plataformas, esta secuela. De acuerdo a un estudio realizado en China y publicado por The Lancet, efectivamente, el 22% de los pacientes con COVID-19 ha sufrido una repentina caída del cabello hasta 6 meses después de la hospitalización. Se trata de un tipo de alopecia, conocida como efluvio telógeno agudo, asociada por lo general a un evento fuerte de estrés. Afortunadamente, dura un periodo limitado en el tiempo y es reversible.





2. Síndrome de fatiga crónica.

La doctora Alejandra Segovia, reumatóloga de Clínica Alemana en Colombia, afirma que existen múltiples causas que desencadenan esta condición, pero se da sobre todo en las situaciones post infecciosas. Ella explica que cuando una persona se encuentra en estado convaleciente, pese a no tener el agente infeccioso en su organismo, no está totalmente sano, es decir es como si estuviera en fase de recuperación. No obstante, cabe recalcar que hasta ahora no hay una claridad respecto a este tema, sin embargo, se especula que hay una especie de inflamación bioquímica a nivel cerebral.

3. Problemas de desorientación.

También conocido como “niebla mental”, este efecto secundario se caracteriza por generar dificultad para concentrarse. Se manifiesta, generalmente, en pacientes que han estado hospitalizados, en cuidados intensivos o que han requerido ventilación mecánica. Las hipótesis sobre su origen son variadas, algunas señalan que el SARS-CoV-2 provoca un daño en los vasos sanguíneos y cardiovascular que puede llegar hasta el cerebro. También que el virus altera el sistema nervioso y, con ello, a las neuronas, o que provoca una encefalopatía que perjudica al lóbulo central (relacionado con las funciones cognitivas).

4. Trastornos del sueño.

El médico psiquiatra del Hospital Víctor Larco Herrera (HVLH) del Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que las alteraciones de sueño son producto del estrés postraumático que puede experimentar un paciente con COVID-19, al haber estado expuesto a un evento que ponía en riesgo su vida. Tras la hospitalización, las pesadillas, por ejemplo, con recuerdos del entorno de la unidad de cuidados intensivos (UCI) o los también llamados ‘flashbacks’ se tornan recurrentes. Asimismo, el insomnio causado por la ansiedad.

Te puede interesar: