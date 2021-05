Debes recordar una picazón fastidiosa, dolor e inflamación por unos días cuando estaba por aparecerte la muela del juicio. Si para un adulto es fastidioso como será para un bebé de 6 meses al que le empieza a brotar el primer diente de leche, pero, además, comienza a comer alimentos sólidos.

A veces coinciden estos tiempos y no nos percatamos de mirar las encías del bebé y en la gran expectativa de darle de comer y el temor por no cumplir con el rol de alimentar, los nervios pueden desbordar a los padres, sobre todo, si son primerizos. Calma, paciencia y buen humor es lo que decía un amigo.

Ten en cuenta que la erupción de los primeros dientes es distinta en cada infante. Mientras que tarda en algunos, en otros puede surgir pronto y hasta más de un diente en simultáneo. Esa encía puede doler y picar. En esta nueva experiencia lo único que quiere el bebé es calmar el malestar.

Felizmente, la lactancia no exacerba la incomodidad. Trata de no tocar la encía y procura no utilizar una cucharita de metal o de plástico sino más bien usa una de jebe que sea adecuada para el infante.

