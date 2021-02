Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) continúan siendo uno de los problemas de salud pública más serios en los países en desarrollo. La causa principal es la deshidratación por la pérdida de líquidos y electrolitos. En el Perú, solo en el 2020 se han registrado 570 mil episodios de enfermedades diarreicas agudas, 2,630 hospitalizaciones y 61 defunciones, de los cuales entre la semana 8 (febrero) y la semana 19 (mayo) se reportó el mayor número de muertes acumuladas en comparación a los años anteriores.

Se indica también que, del total de casos, el 59,6 % (340,052) ocurrió en la población mayor de 5 años, generando la muerte de 37 personas, 54.2% más en comparación a los casos reportados en el 2019.

Causas principales

“Las EDAS siguen siendo una causa importante de morbilidad en nuestro país, debido a las deficiencias en temas de salud pública como las restricciones de acceso a servicios de agua potable, desagües y la práctica de hábitos inadecuados de higiene. Estas suelen aumentar en temporada de verano, sin embargo, los cuadros de diarrea se están incrementado a causa de la infección por COVID-19. Es posible que la población no sepa diferenciar el origen de su causa, pero la diarrea no debe pasar desapercibida, dado que si no es tratada de forma inmediata generará un cuadro de deshidratación severa, la cual podría ser mortal, sobre todo, en niños menores de 5 años”, señaló la Romy Mayta, especialista en deshidratación de B Braun.

¿Cómo actuar ante un caso de diarrea?

Asimismo, la especialista resalta la importancia de tratar a tiempo los cuadros de diarrea para evitar hospitalizaciones. De esta forma, recomienda el consumo de bebidas que contengan sodio, cloruro, potasio y bicarbonato, que ayudarán a restaurar de formar inmediata estos nutrientes en el organismo. El agua no cuenta con estos nutrientes, por ello, deben ser restituidos a través de soluciones orales con electrolitos, tales como Frutti Ped (niños) y FruttiFlex (adultos), los cuales brindan aportes básicos que corrigen la deshidratación, cubren las pérdidas y también las previenen. Estas bebidas pueden ser utilizados en todas las edades y pueden adquirirse en las principales boticas y cadenas farmacias de Lima y provincias.

Recomendaciones

Es importante incorporar rehidratantes orales dentro de la dieta como forma de prevención y tratamiento. Además, adoptar medidas higiénicas adecuadas en el hogar, mediante el consumo de agua segura, alimentos en buen estado, lavado y desinfección de frutas y verduras, lavado de las manos antes de comer y después de ir al baño.





