¿Se casan? Isabel Preysler: 7 fotos de la prometida de Mario Vargas Llosa

Tras un año de relación, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa están más enamorados que nunca y así lo demuestran. La madre de Enrique Iglesias reveló en una entrevista que el escritor peruano ya le ha pedido matrimonio.

"Mario me ha pedido que me case con él pero aún no le he respondido. Nada está descartado en nuestro futuro. Todas las opciones son posibles", afirmó Isabel Preysler en entrevista con ¡Hola!

Aunque aún no le ha dado una respuesta, Isabel Preysler tiene claro cómo quiere que sea la ceremonia. "No me gustaría que mi boda fuera multitudinaria y, por supuesto, no iría con un vestido blanco", señaló.

La madre de Enrique Iglesias reveló cómo Mario Vargas Llosa le enamorada cada día. "Mario es un diez, de verdad. Me produce un verdadero placer escucharle hablar. Tengo muchas cartas de amor que me ha escrito que son realmente maravillosas", contó.

La entrevista se dio durante la visita que todos los años hace el príncipe Carlos en Londres, junto con otros invitados famosos, a una velada celebrada en el Castillo de Windsor. "Fue precisamente aquí, en Londres, donde realmente nuestra relación se consolidó. Hasta ese momento no habíamos pasado de un intenso pero maravilloso coqueteo", recordó.

Sobre el vestido de novia, Isabel Preysler ya había aclarado anteriormente que no piensa casarse de blanco. "Si hubiera una boda lo que no haría es vestirme de blanco, eso te lo aseguro. No tengo la menor idea porque ni siquiera lo he pensado. Todos me lo preguntan continuamente pero es un poquito precipitado, siempre lo digo. Lo que si tengo claro es que no sería de blanco", dijo hace en abril.

Como se recuerda, Mario Vargas Llosa y su exesposa Patricia Llosa firmaron el divorcio en mayo de este año, luego de cincuenta años de matrimonio. Ahora que está de novio, te presentamos las mejores fotos de Isabel Preysler, la nueva dueña de su corazón.

