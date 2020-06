¡Se destapó! Stephanie Orúe: "El desnudo no necesariamente tiene que ser visto físicamente" [VIDEO]

La actriz protagonista de la exitosa telenovela 'Valiente Amor' fue la invitada de la última edición del programa Pandora Slam, donde sin pelos en la lengua dio su opinión de los desnudos.

Es así que Stephanie Orúe contó detalles de la película 'La Chunga', en la que tenía el personaje de 'Mechita'. Pero, cuando llegó la escena en que esta tenía que entregarse a 'La Chunga', fue ahí cuando la propia actriz propuso hacer un desnudo.

Sin pensar en las consecuencias de ellos, Stephanie Orúe contó qué fue lo que pasó luego del estreno: "Ya después de cada función, cuando el público te menciona o la gente que te conoce te comenta algo, ahí recién te pones a pensar en lo que produce... el efecto".

"Me hacían comentarios de '¡Ay, qué regia!', cuando no necesariamente eso es lo que uno quiere decir con un desnudo, el desnudo no necesariamente tiene que ser visto físicamente, va más allá", sostuvo la actriz Stephanie Orúe.

Pero además de ello, conversamos en exclusiva con Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes contaron que a pesar de la polémica situación que están viviendo se encuentran tranquilos, pensando incluso en encargar una bebé. Por su parte, Karla Tarazona sostuvo que no perdonaría una infidelidad y que estaría al lado de Christian mientras no se demuestre lo contrario.