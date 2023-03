Nada como un viaje para renovar energías y volver inspirado para seguir trabajando o estudiando con más ganas. Precisamente, pensando en el próximo feriado largo por Semana Santa, Xiaomi recomienda una lista de gadgets para incluir en tu excursión, y que además, podrás llevar en cabina, sin ningún problema.

“Los aparatos electrónicos como celulares, tablets, reproductores de música, entre otros, sí están permitidos en el avión. Solo recuerda que al pasar por el punto de inspección de seguridad debes retirarlos del estuche y colocarlos en una canastilla por separado. Ya en cabina, podrás cargarlos a través de un puerto USB del avión”, explica Renzo Ancaya, Gerente de Control de Calidad de Xiaomi Perú.

Checklist viajero

Te mostramos qué otros dispositivos electrónicos puedes llevar en tu próximo vuelo, para que viajes tranquilo y seguro. De hecho, Xiaomi cuenta con varias opciones en cada categoría para asegurarte unas vacaciones placenteras sin contratiempos.

Cargador portátil. Estar conectado 24/7 en una ciudad que no conoces es muy importante cuando viajas. Por eso, llevar un cargador portátil es básico. Xiaomi tiene la Mi 50W Power Bank 20.000 Amh (S/209) que tiene una carga rápida de 50W, que permite cargar hasta tres dispositivos a la vez, compatible con smartphones, tablets y la Nintendo Switch, con muy buena velocidad. Tiene puerto de entrada tipo C y puerto de salida USB A/tipo C. También tiene una carga de baja corriente fácil de usar que permite cargar auriculares Bluetooth y pulseras inteligentes Xiaomi.

Relojes y bandas inteligentes. Ponerte alarmas para recordar cosas durante el viaje es muy importante. Las bandas y relojes inteligentes fueron diseñadas para tener todo en solo toque en tu muñeca. Con estos gadgets puedes medir también frecuencia cardíaca 24/7, nivel de oxígeno en la sangre y medir tu calidad de sueño, muy útil durante los vuelos. Y sí, los puedes llevar a bordo.

Xiaomi cuenta con varios modelos. En cuanto a relojes tiene el Xiaomi Smart Watch S1 (S/739) y Xiaomi Smart Watch S1 Active (S/509), el primero más ejecutivo y el segundo más deportivo, con los cuales puedes responder llamadas, llevar un seguimiento de tu ejercicio físico, realizar cualquier actividad deportiva, activar el Modo No Molestar y ver información importante de forma rápida y práctica.

Respecto a las bandas, puedes encontrar la Xiaomi Smart Band 7 (S/179) y la recientemente lanzada Redmi Smart Band 2 (S/99). La primera está pensada para un usuario activo y dinámico 24/7 con más de 110 modos de deporte, que te servirán para entrenar mientras estés de viaje. En tanto, la segunda banda es ligera y ultradelgada, y tiene 5ATM de resistencia al agua, gadget ideal para las vacaciones.

Trípode. Este accesorio es básico para los viajes y lo puedes llevar a todas partes, por lo que puede servir en muchos escenarios, especialmente retratos de noche. Y sí, también lo puedes llevar en tu carry on. En Xiaomi encuentras el Redmi Projection Portable tripod (S/139) y el Mi Bluetooth Trípode Selfie Stick (S/99), ambos caben en tu mano y son portátiles.

Tablet. Las aerolíneas low cost no suelen incluir entretenimiento a bordo. Por eso, es básico descargar tus series y películas favoritas de streaming. Afortunadamente, Xiaomi cuenta con dos muy buenas alternativas de tablets: La Xiaomi Pad 5 (desde S/1799), que posee carga rápida y un peso ligero de 511 gramos, por lo que podrás guardarla sin problemas en tu equipaje, y añadirle teclado y lápiz.

Le sigue la Redmi Pad (S/1099), primera tableta en contar con certificación SGS para una baja fatiga visual, gracias a la cual podrás tener una buena lectura en su pantalla sin marcos de 10,61′' de luz azul baja. Además, posee cuatro potentes altavoces compatibles con Dolby Atmos que brindan un sonido envolvente.

Audífonos inalámbricos. Nada como auriculares con cancelación de ruido (ANC) para poder descansar sin sonidos molestos durante un vuelo. Los Xiaomi Flipbuds Pro (S/599) poseen esta tecnología y tres modos de ANC: diario, oficina, y por supuesto, viajes, que se adecúan al entorno con el fin de obtener un rendimiento óptimo de cancelación de ruido. Ofrece hasta 7 horas de reproducción con una sola carga y 28 horas de duración de la batería con el estuche de carga. Ideal para viajes largos.

