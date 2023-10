Aunque es un problema bastante común, hablar sobre la sequedad vaginal es una condición natural que muchas mujeres esconden por vergüenza o temor de ser juzgadas. Su impacto puede intensificarse si no es tratado adecuadamente y afectar a la mujer en todos los ámbitos de su vida.

Sus principales causas pueden ser físicas o psicológicas como, por ejemplo, la caída de estrógenos después del parto, la menopausia o el estrés intenso. Por supuesto, estos factores sucederán inevitablemente en la vida de toda mujer, pero las consecuencias psicológicas y de pareja van más allá de eso.

Según Silvia Rosas Baffigo, marketing manager de RB Health Perú, especialista en cuidado de la salud y la higiene, la falta de lubricación durante el encuentro sexual causa también dolor vaginal, incomodidad y miedos.

“Las mujeres no pueden disfrutar el momento y hace que todo sea mucho más complicado. Aquí empieza el tema de ya no sentirse bien con uno misma y pensar que, si no funciona la vida sexual como antes, entonces la pareja puede voltear a mirar a otra persona. O también vienen los complejos de estar mayor para esto”, explicó.

¿Cómo solucionarlo?

Sin embargo, no todas son malas noticias. Ante un problema tan común y recurrente, también existen remedios igual de sencillos. Así pues, la estimulación vaginal y los lubricantes íntimos son los aliados perfectos para aliviar la resequedad vaginal.

Sobre esto, Silva Rosas sostiene que lo ideal es que estos productos sean sin olor, sin color y lo más parecido posible a la lubricación natural femenina. Bajo esa línea, señala que K-Y es un gel lubricante íntimo especialmente diseñado para evitar la incomodidad generada por la resequedad en la zona íntima.

Hace falta información

Además de eso, Rosas sostiene que, pese a ser una condición que afecta a 1 de cada 5 mujeres, el mercado peruano actual aún presenta cierto tabú para hablar los problemas que afectan a los genitales. Mientras Perú mueve alrededor de 600 mil dólares al año en la categoría de lubricantes, Ecuador y Colombia duplican esa cantidad.

“No queremos ser un lubricante más en el mercado, queremos ser los abanderados en la educación al respecto de la sequedad vagina. Queremos lograr que la mujer se sienta más segura consigo misma”, puntualizó.

Ojo con el dato

Si siente comezón, ardor o dolor durante las relaciones sexuales, no dude en hablar con su pareja sobre el tema y en acudir a un ginecólogo para saber cuál es la alternativa más recomendada para usted. Mientras más rápido se detecte la principal causa de la sequedad vaginal, menos probabilidades tendrá de sufrir sus desagradables consecuencias.