¡Sexy! ¡Andrés Vílchez se destapa y muestra pectorales! [FOTO]

¡Al desnudo! El popular Marco de "VBQ: Todo por la fama", Andrés Vílchez, decidió destaparse y publicar esta foto donde se pueden ver los trabajados pectorales del joven actor. La sexy imagen fue acompañada por estas palabras: "Soy de los que confían, demuestra y espera. Pero también sé callar, irme y no perder el tiempo". La foto ya tiene más de 8,000 "me gusta", por lo que no cabe duda de que sus seguidores están felices con la publicación.

Y es que Andrés no descuida su figura; y lo muestra en las fotos como esta que publica en su cuenta personal de Instagram. Ya sea en bicicleta, en el gimnasio o haciendo natación en la piscina, este galán de VBQ sabe que hacer alguna actividad física no solo es útil para verse bien, sino también como parte de un estilo de vida saludable.

Como se sabe, Andrés fue integrante de dos populares realities: Combate y Amigos y Rivales. Luego, encarnó a Ciro Castillo en Ciro, el ángel del Colca, serie que abarcó la polémica desaparición del estudiante peruano.

