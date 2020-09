¡Sin roche! Jenny Kume explica cómo 'sembrar' a un famoso en seis pasos [VIDEO]

¡De no creer! Jenny Kume se autollamó como la líder de las sembradoras y afirmó que, aunque los hombres conozcan cuál es el 'manual de una sembradora', "igual caen, por las puras es". Por eso, en 'Hola a todos', explicó paso a paso cómo sembrar a un 'famoso'. ¡Atención, chicos! Tomen nota y no se dejen sembrar.

1.- Tener un buen celular. Los audios, videos y fotografías son prueba fiel de las sembradoras': "Siempre les digo que no se comuniquen por Snapchat ni nada de esas cosas porque no es algo veraz. De repente si yo me comunico contigo por Facebook, después tú sales diciendo que es falso. Entonces, tienes que pedir el número telefónico. Los WhatsApps también son importantes, audios donde se le escuche la voz".

2.- Las 'verdaderas' fotos. La clave es subir en Facebook fotos sugerentes que "trastornen" a sus víctimas: "Los aloco tanto que en ese momento se olvidan de que yo sembré al otro o al otro, se loquean y comienzan a mandarme fotos y todo".

3.- De frente al ruedo. Poco floro y más acción: "Hay chicas que de repente están con el floreo un mes o dos meses. Una vez que ya tienen al chico cautivado, ya es de frente ir al ring de las cuatro perillas".

4.- No enamorarse. Aunque no lo creas, el estado civil también es importante:. "Yo no me voy a enamorar de esa persona, porque casi todos los sembrados tienen pareja".

5.- Personaje mediático. Hay que ver las noticias de espectáculos: "Tienen que saber quiénes están de moda. Entonces haces tu lista y vas apuntando. De ahí para saber qué tipo de sitios visitan estos chicos... A la mayoría de chicos que están en la televisión, que son las presas deseadas para las sembradoras, es muy fácil ubicarlos porque están en ciertas discotecas que todo el mundo conoce".

6.- Tiene que vender. No puede ser cualquiera: “Lo que necesita es tener a una persona que venda, porque ¿qué haces con un desconocido? Tiene que vender para que obviamente a ti te venda”. ¡Mira el video!