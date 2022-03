La maternidad es una de las etapas más hermosas en la vida de toda mujer. Tener a un pequeño en nuestros brazos nos envuelve de ternura y también nos hace pasar divertidas experiencias. El sitio web Papis por primera vez te cuenta alguna de ellas.

Convertirte en niño otra vez... todas mis acrobacias de gimnasia artística son practicadas y festejadas por mis mellis, así como los bailes más graciosos al ritmo de, cha, cha, cha, por las cuales han aprendido a mover esas caderitas muy bien, no te importará que los demás te vean como el bufón, pues por esas sonrisas harías eso y mil cosas mas.

Limpiar con tu baba su carita... Totalmente por instinto, ves una mancha de comida, suciedad, etc. en su carita o cualquier parte de su cuerpo y no tienes toallitas húmedas a la mano o agua, sin darte cuenta ya limpiaste su carita con tu baba, ja, ja, ja, como les digo esto a veces me pasa sin darme cuenta, pero siento que prefiero eso a que dejarlo con la suciedad.

Agarrar accidentalmente sus heces... ya son innumerables las veces que he tenido que agarrar caquita, de casualidad o con intención a no ensuciar mas... si van a decirme, pero que cuchi!!! si lo hice, la verdad que con tal que no se embarren mas y que estén bien, todo es válido.

Encontrar el amor incondicional: Si, conocerás ese amor inexplicable, ese amor que de adolescentes nos molestaba e incluso, varias veces reprochamos... el amor de padres, ese amor que sientes por tus hijos cuando eres papá, es realmente inexplicable, puedes dar todo por ese ser, puedes dar tu vida si es necesario, cada vez que los ves sonreír o jugar una ráfaga de mariposas bailan por todo tu cuerpo, tu vida tiene un sentido distinto, es un amor maravilloso, cuando eres padre te das cuenta de cuanto te pueden amar los tuyos(tus padres) y no puedes creer que ellos hayan sentido tanto por ti y quizás es cuando los empieces a valorar mas.

