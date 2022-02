Con cada nueva generación de smartphones, los dispositivos móviles llegan al mercado con nuevos procesadores y mayor cantidad de RAM. Esto se debe a que ambos elementos son los que regulan la velocidad de los equipos, tanto en la ejecución de aplicaciones como de su funcionamiento. No obstante, es inevitable que los móviles, tarde o temprano, se tornarán lentos con el paso del tiempo, debido a las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones cada vez más pesadas.

Por ello, es muy importante que el usuario conozca las características del equipo que posee o que va a adquirir. Por ejemplo, dentro de los gama media, se recomienda que los dispositivos cuenten con 4GB de RAM en adelante. Pero, además de la cantidad, es importante tener en cuenta ciertas acciones para evitar que la velocidad del equipo se degrade. Por ello, Italo Zolezzi, Marketing Manager de ZTE Perú, expone 4 procedimientos simples para mejorar la rapidez de los smartphones.

Aplicaciones innecesarias

Una de las costumbres más comunes, de todo usuario, es llenar su dispositivo móvil de aplicaciones. Desde apps de fotos, redes sociales, entretenimientos, juegos, etc. Mientras más apps, más será de agrado para el dueño del equipo. No obstante, esta acción genera que el equipo consuma recursos, lo que poco a poco va deteriorando la velocidad del equipo.

Lo recomendable es deshacerte de apps que no utilizas con frecuencia o que, desde hace ya un tiempo, no utilizas. De igual forma, si el equipo es nuevo, revisa qué aplicaciones tiene preinstalado y elimínalos en caso no vayan a ser utilizadas. Este procedimiento puedes realizarlo desde la pestaña de ajustes del smartphone o pulsando la opción “Desinstalar” de cada aplicación. Cabe recordar que podrás descargar las apps nuevamente a través de las tiendas de Google y Apple.

Mantente “lite”

Si bien deshacerse de apps es una medida que permite que la velocidad del equipo incremente, la verdad es que, al igual que los dispositivos, las aplicaciones van evolucionando también, por lo que cada vez son más pesadas y consumen más recursos por sí mismas. Es por eso que algunos desarrolladores ofrecen versiones ligeras de las apps, las cuales, por su mismo nombre consumen menos RAM y espacio de almacenamiento.

Hay que mencionar que, dentro de las tiendas de apps, la oferta de versiones “lite” no es muy abundante y por lo general está enfocado en redes sociales o apps de mensajería, tales como el Facebook Lite, Skype Lite, LinkedIn Lite, entre otros.

Libera espacio

Además de las apps, las fotos y videos, existen elementos que poco a poco dejan sin almacenamiento al dispositivo. Archivos residuales, duplicados y el caché son componentes que, sin que uno se dé cuenta, van acaparando la memoria interna y, por ende, ralentizan el smartphone.

Los expertos sugieren que el equipo debe contar con, al menos, un 25% de su almacenamiento interno libre para que su velocidad no se vea afectada. Actualmente, el smartphone permite la limpieza del caché y archivos residuales desde la opción de “Ajustes”, en donde incluso el usuario podrá elegir cómo descongestionar su dispositivo. Otro aspecto a tener en cuenta es complementar el almacenamiento interno con un microSD de gran capacidad.

Funciones decorativas

Si el equipo que posees ya tiene algunos años, es importante que tengas en cuenta la siguiente recomendación: desactiva las funciones y aspectos decorativos. Con cada actualización del sistema operativo, los smartphones suelen añadir agregados como nuevas animaciones, mayor cantidad de widgets, entre otros. Si bien son muy llamativos, lo que generan, a corto plazo, es empeorar la velocidad y el rendimiento del equipo.

Al ser elementos superficiales, lo ideal es desactivarlos, o eliminarlos en el caso de los widgets. A través de la opción “Ajustes” se podrá completar lo primero, mientras que los widgets pueden ser borrados simplemente arrastrándolos hacía la parte inferior de la pantalla del smartphone.

De esta forma, ya sea que tengas un equipo viejo o nuevo, podrás aprovechar al máximo la capacidad del smartphone y evitar inconvenientes de lentitud. Recuerda que este proceso es inevitable, por lo que cuando el equipo llegue a su límite, lo ideal será adquirir un nuevo dispositivo móvil.

