¡Súper sexy! Mira las fotos más hot de Andrea San Martín [FOTOS]

¡Encantadora! No cabe duda que Andrea San Martín es una mujer muy bella, por eso no deja de sorprender a sus fanáticos con atrevidas instantáneas en sus cuentas de redes sociales. Además, de compartir el paso a paso de su nueva faceta como mamá de Maia, hija que tuvo junto a su ex Sebastián Lizarzaburu.

El nacimiento de la pequeña Maia no ha afectado en lo absoluto a su envidiable figura. Aunque no fue nada fácil, en su canal de Youtube, Andrea San Martín ha compartido con sus seguidores, cuáles fueron sus secretos para recuperar su figura después del nacimiento de su engreída.

"Lo primero que tienen que entender es que tienen que dejar de lado la frustración y la desesperación porque nuestro cuerpo acaba de pasar por un cambio no solamente un físico sino también hormonal y hay que darle el tiempo que el necesita para poder recuperarse", afirma Andrea San Martín.

Según la exconductora de 'Hola a todos', dar de lactar es la manera más fácil y natural de recuperar la figura. Esta es la razón: uno, para la producción de leche materna, el cuerpo utiliza las reservas energéticas retenidas durante el embarazo; dos, cuanto más extensa sea la lactancia exclusiva, mayor perdida de peso; tres, la lactancia materna ayuda a eliminar la grasa localizada en las caderas y cintura; y cuatro, para bajar de peso también hay que hacer ejercicio y llevar una dieta saludable.

¿Qué tipo de ejercicio hacer? Andrea San Martín afirma que depende del tipo de parto que se ha tenido. "Si tuviste un parto natural, puedes empezar a hacer caminatas de 30 minutos cada tres días una semana después de dar a luz. Si tuviste parto por cesárea tienes que esperar entre 5 y 8 semanas", explica. ¡Mira el video!

Si te gustaron los consejos de Andrea San Martín, aquí te dejamos las fotografías más hot de la bella modelo y condutora, luego de su embarazo (en orden cronológico). ¿Tú qué opinas?

¡Tienes que leer esto! ¡5 cosas que quizás no sabías de Andrea San Martín!