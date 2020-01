Tilsa Lozano y Blanca Rodríguez: Recuento de los momentos más tensos entre ellas

Otra vez vuelve a sonar el nombre de Tilsa Lozano en nuestras pantallas de televisión, esta vez por el complicado momento que está pasando. Al parecer su pareja y padre de sus hijos Miguel Hidalgo, se habría divertido más de la cuenta mientras estaba embarazada.

Hoy en el programa 'Válgame Dios' conducido por Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre, reveló algunas situaciones que habría pasado con el ex jugador, Juan Manuel Vargas, y claro está, que el nombre de Blanca Rodríguez saltó a la luz. "Hubieron dos mujeres perjudicadas, a dos personas le mintieron, a dos personas engañaron", refirió la popular vengadora.





La ex conejita aclaró que no todo lo que postea en sus redes es dirigido para 'la señora', como ella la llama: "Cada vez que yo pongo un post de superación quieren relacionarlo con eso, yo he pasado por miles de cosas también" dijo. "Yo me solidarizo con todas las mujeres que han sufrido algún engaño alguna vez, porque duele(...) No siento que la historia sea la misma, yo no puedo hablar de una infidelidad porque yo no la veo, pero tampoco puedo dejar pasar de lado algo que no me gusto" acotó.

Sin embargo, basta con mirar hacia atrás, para encontrar diferentes publicaciones lanzadas por Tilsa y Blanca, en las que el público entendía como indirectas entre ambas. A continuación recordamos algunas de estas.

1. ILUSA

Sábado 25 de Agosto del 2017

La popular 'Tili' twitea: “Veo que el insulto más usado de las estrellas fugases es #ilusa plop”.

Días después aclaró en el programa que conducía, "Los Lozano", que no se trataría de un comentario para Blanca Rodriguez, como todos pensaban, si no para las modelos Paula Manzanal y Macarena Gastaldo. “No me gusta que se me meta en temas que son pasados y desagradables para mí (...) Me molesta que muchas personas se den por aludidas”, afirmó.

“A mí no me gusta tirar la piedra y esconder la mano, por eso diré para quién estaba dirigido (el mensaje). Yo estaba viendo 'Amor amor amor' y estaban hablando Paula Manzanal y Macarena Gastaldo, quienes se insultaban y se decían ilusa (...) Me causó gracias y por eso lo que puse en Twitter”, explicó.

Blanca responde

La pareja del "loco" Vargas escribió: “Creo que voy a cobrar regalías…No sean I.L.U.S.A.S. pues!! personalidad gente”.

Hay que recordar que en diciembre del 2011, Blanca le dedicó la palabra “ilusa” a Lozano por creer que el ex jugador del Real Betis dejaría a su familia para irse con su amante.

2. Blanca a Tilsa

Miércoles 6 de Septiembre del 2017

"Que te lo cuente todo sin que se lo pidas ¡Eso se llama confianza!" se leyó en una publicación de Blanca Rodriguez realizada en Instagram. Como leyenda de la foto, la pareja de Juan Manuel Vargas escribió:

"A ver si con esto ya dejas de llamar y mandar audios (pongo alacrán porque no hay cucaracha)"

Finalmente la pareja del jugador Juan Manuel Vargas admitió que esa publicación estaba dirigida para Tilsa Lozano.

3. Blanca sobre la gente que daña

Domingo 17 de Septiembre del 2017

Esta vez Blanca escribió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, no sin antes asegurarse que no hayan malos entendidos.

"Cuando la gente daña una y otra vez, piensa sobre ellos como papel de lijar. Pueden arañarte o dañarte un poco, pero al final tú terminas pulido y ellos terminan siendo inútiles", se lee.

"Aclarando: no es indirecta para nadie, no se afanen, las frases que pongo son porque me gustan y muchas veces son ciertas, no se las dedico a nadie, respiren, tranquilos. ¡Cuando quiero dedicar algo a alguien no me tiembla la mano y lo digo sin miedo, lo aclaro para que no inventen! ¡Besos!", sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR

Maricarmen Marín evita hablar a toda costa sobre su nuevo galán

Maria Grazia Gamarra dedica tierno detalle a su futuro bebé [FOTO]

¿Por qué nos avergüenza decir que vamos al psicólogo?

Famosos reaccionan ante la toma del estadio 'Matute'

Famosos reaccionan ante la toma del estadio ‘Matute’