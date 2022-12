En nuestro país, cada vez son más las mujeres (y también hombres) que se aventuran sin miedo a la coloración de su cabello. Gracias a ello, la multinacional alemana Henkel, líder mundial en coloración, ha apostado por el ingreso de su nueva línea de productos al mercado local en el sector de belleza con Küül, una marca moderna, llena de colores, texturas y una imagen fresca que proyecta la belleza. Dentro de esta nueva línea destaca el sistema de coloración semipermanente, con 12 tonos llamados “Funny Colors” o tintes de fantasía.

Diario OJO conversó con María Dau Marín, gerente general de Beauty Care Profesional, quien mencionó que “los tonos de Küül son bastante atrevidos y urbanos y llevan a los estilistas a poder desarrollarse al máximo porque les permite hacer combinaciones. Recordemos que un colorista es un artista, siempre va a querer estar creando, innovando. Estos tonos (libres de amoniaco) no son tan fáciles de encontrar en otra marca. En términos generales a nivel de Latinoamérica, es una marca bastante competitiva y enfocada tanto en rendimiento como en calidad, además de su buen precio”.

No obstante, Küül no solo está dirigida a los jóvenes, sino al público en general. “Tenemos los tonos fantasías para un público joven, urbano, disruptivo, que le gusta crear tendencia; la coloración permanente para las personas más clásicas, que le gusta el balayage, los tonos castaños, chocolates y rubios y, por último, una carta de rojizos y cobrizos para esas personas que les gusta innovar un poco, pero también mantener ese toque clásico en su aspecto”, añade la especialista.

Tintes de pelo: ¿qué componentes no dañan el cabello?

Por otro lado, Dau Marín indicó que toda “la tecnología de Küül cuenta con una formulación que ayuda a la protección capilar, con proteína de trigo y colágeno hidrolizado que son ingredientes esenciales para obtener como resultado un cabello sedoso, hidratado y con brillo.. Los tintes también cuentan con extracto de aceite de coco, que funciona como una especie de protección o mascarilla- tratamiento capilar lo cual permite que se haga un cubrimiento o coloración perfecta, pero, a la vez, proteja la hebra capilar”.

En su opinión, un aspecto importante para obtener mejores resultados es el diagnóstico previo a cualquier coloración. Si el diagnóstico es correcto, se elegirán los productos correctos para el tipo de cabello. En esa línea, Küül ofrece soluciones específicas para las distintas necesidades del cabello con una amplia familia de productos que incluyen tintes profesionales, decolorantes, shampoos, tratamientos, y finalizadores como las ceras y los geles. “Todos ofrecen excelentes resultados con fórmulas de la más alta calidad a un precio accesible”, finaliza la experta.

Entre algunas de sus propuestas se encuentran los productos Cure Me (reparación), Color me (cuidados del color), Straight me (lizos), Curl me (rizos), Fix me (finalizador), Clean me (limpieza profunda) y Glow me (brillo) .

Cabe precisar que Henkel tiene la educación como pilar fundamental del negocio de cosmética profesional, por ello cuentan con Küül School, una plataforma digital completamente gratuita que permite a los estilistas suscribirse y acceder a educación gratuita para que puedan ir aprendiendo cada vez más, conociendo de nuevas tecnologías, nuevas técnicas de coloración y más. De esta manera, Henkel Perú continuará el fortalecimiento de su portafolio y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio tanto en el sector de consumo como en el mercado profesional.

