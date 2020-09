¿Triunfo o trafa? 5 realities y sus finales más polémicos

“Me parece correcto (las críticas), todos tenemos nuestro favorito en el corazón. Finalmente, es como las elecciones, nunca nadie estará contento al 100%”, dijo Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, en referencia a la lluvia de críticas que ha recibido la victoria de Milett Figueroa en ‘El gran show’. Y es verdad, la polémica persigue a muchos de estos programas. Recordemos los triunfos más controversiales de la pantalla chica.

1.- El gran show. Siempre polémica. Esta vez Milett Figueroa generó controversia tras ganarle a Fiorella Cayo en la última temporada del reality de baile. La primera en denunciar de estafa el triunfo de 'Milechi', quien publicó en Twitter: “¿What? Ósea.. ¿Qué? Jajaja.. Que trafa”. Luego, agregó: “Tenia esperanzas pero lo sabíamos desde un principio. La casa nunca pierde”. Y ha mostrado varias pruebas del supuesto fraude.

3.- La voz kids. El triunfo de Amy Gutierrez generó controversia en las redes sociales. Hasta se abrió una página en Facebook llamada 'La estafa kids', donde se denunciaba la existencia de irregularidades en la elección de la ganadora, quien ingresó con 15 años al reality, cuando supuestamente el tope de edad era 14 años. “Cuando me inscribí en la competencia recién había cumplido 15 años, y en agosto cumpliré 16", declaró Amy. “Las reglas no especifican. Preferimos no menores de 7 ni mayores de 15. Ideal de 8 a 14 pero se ve caso por caso”, escribió Ricardo Morán en Twitter.