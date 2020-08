¡Una bellezas! Mira las mejores fotografías de las hermanas Cayo [FOTOS]

¡A capa y espada!, así defiende Stephanie Cayo a su hermana Fiorella Cayo, quien ocupó el segundo puesto en la final ‘El gran show’, en medio de sospechas de fraude en torno al triunfo de Milett Figueroa. Lo que no podemos negar es que se quieren mucho, son bellísimas y ¡el talento les sobra!

Stephanie Cayo. Debutó como actriz a los 10 años de edad en la telenovela 'Travesuras del corazón', desde entonces no ha parado de actuar. Estudio danza y actuación en Nueva York, Estados Unidos. Participó en producciones extranjeras como 'Doña bella' (2010) de RCN Televisión, 'El secretario' (2011) de Caracol Televisión y 'La hipocondriaca' (2013) de Sony Pictures Televisión. Hoy brilla en el extranjero. En el 2015, participó en 'Club de cuervos' de Netflix y este año lanzó su primer single en ingles: 'Let me go'.

Fiorella Cayo. Desde el 2000, dirige la escuela de talentos 'Dance Studio' donde promueve el teatro y baile y canto en niños, jóvenes y adultos. Ahí se han preparado conocidos personajes como Carolina Cano, Maria Grazia Gamarra, Stephanie Cayo, Gisella Ponce de León, Raúl Suazo, etc. Además, es recordada por su participación en la telenovela juvenil 'Tortbellino' que alcanzó éxito nacional e internacional.

Bárbara Cayo. Se inicio en la televisión con las telenovelas Mala mujer y Torbrllino y fue vocalista principal del grupo Torbellino. En el 2008 participó en 'Bailando por un sueño'. Entre el 2011 y 2013 formo parte del elenco de 'Al fondo hay sitio' en el papel de Rafaella Picasso Maldini, la hija mayor y rebelde de la familia Picasso Maldini.

Cabe señalar que hace poco, Stephanie Cayo sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un divertido video de toda su familia. “Un domingo cualquiera en familia”, escribió la actriz en la conocida red social. ¡Mira el video!