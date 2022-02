¡Uyyy! ¿Por qué Melissa Klug y Diego Chavarri se dieron un tiempo?

¿Hubo manzana de la discordia? Melissa Klug y Diego Chavarri no se encuentran en su mejor momento. La ‘Blanca de Chucuito’ fue quien confesó a un medio local que se encuentran distanciados desde el último viernes.

"Nos hemos dado un tiempo. Pregúntale a él", respondió. Es por esta razón que Diego Chávarri no asistió la gala de El gran show el último sábado. Según Melissa Klug, ambos han decidido tomarse un tiempo para reflexionar y saber qué pasa con su relación.

No obstante, Melissa Klug aseguró que no hubo ninguna infidelidad por parte de Diego Chavarri. "No, eso no hay, son otras cosas, nada de infidelidades, nos amamos mucho", explicó. Además resaltó que: "Él no es un chico malo, no tiene malos sentimientos".

Al parecer, el futbolista hizo algo que a Melissa Klug no le gustó para nada. "Hay cosas que hizo que me han molestado muchísimo, así que decidí darme un tiempo", contó.

Lo único que se sabe es que Melissa Klug está muy molesta. "Por ahora hemos decidido darnos un tiempo. Yo lo amo y sé que él también... No puedo responderte ahorita, porque estoy con cólera", aseguró.

Recordemos que, en Pandor Slam, Melissa Klug confesó que le gustaría tener un hijo con Diego Chavarri y que tiene planes de casarse con él. Incluso aparecieron imágenes de una sesión de fotos donde ambos aparecen como dos novios muy ilusionados.

En el video, se aprecia el momento desde que Melissa Klug se despierta muy ilusionada y se prepara para su matrimonio. Lo mismo pasa con Diego Chavarri. Luego, ambos se dan un beso después de decir ‘sí, acepto’. La cinta termina con ambos corriendo felices por un parque. ¿Volverán?

