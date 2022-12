El aporte de calorías de esta bebida, también denominada leche de almendras, varía según la cantidad de almendra utilizada y si incluye agregados como azúcares. Sin embargo, una taza elaborada con, aproximadamente, 40g de este fruto puede aportar tan solo 40 calorías.

El 74% de estas calorías provienen de grasa, es decir, de los aceites naturales propios de la almendra, es baja en proteínas y, si bien es cierto que las almendras concentran calcio, esta bebida aporta una pequeña cantidad que se absorbe en menor proporción en comparación a la leche de vaca. Salvo que se opte por alguna empacada que puede venir enriquecida con calcio de buena absorción.

La bebida de almendra no es comparable con la leche de vaca, nutricionalmente son diferentes. La grasa de la leche de vaca no es un aceite, básicamente, es grasa saturada y colesterol. Por otro lado, la proteína de la leche de vaca es de alta calidad y concentración, mientras que la de bebida de almendra puede aportar algo de proteína, pero no se le considera un alimento fuente.

