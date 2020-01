¡Vanessa Jerí nos deleita con este look estilo vintage! [FOTOS]

Por: @pepetorrejon | ¿Quién no recuerda los divertidos episodios de la serie Mil Oficios donde Vanessa Jerí interpretaba a la querida 'Huequis'? De esas épocas queda poco pues ahora, convertida en toda una personalidad de la televisión y con una nueva carrera sobre los hombros, la ex conductora de Combate sorprende a sus fans con ese hermoso look de inspiración vintage.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex conductora de Combate, Vanessa Jerí llamó la atención de sus fans al graduarse de la carrera de Asesoría de Imagen, Personal, Profesional y Empresarial dictado en nuestra ciudad por un sonado instituto no solo el reconocimiento como profesional fue lo que llamó la atención de sus seguidores sino el llamativo look de inspiración retro que veremos a continuación.

Ella luce luce un Little Black Dress o LBD, como normalmente se le conoce por sus siglas en inglés, y que es considerado como todo un básico en el armario femenino al ser totalmente combinable con diferentes piezas o ser usado como pieza principal en un tu look. Jerí lleva un vestido de escote corazón, mangas estilo Brigitte Bardot y ceñida silueta con detalle de transparencias sobre el vientre y los muslos. Ella complementa el look con un par de argollas y un anillo de formato XL en la mano izquierda, cabello suelto y maquillaje bastante natural y solo podemos decir algo de este look: ¡Maravilloso!





El mencionado outfit no solo nos encanta por lo bien que le sienta a la ex Chica Terremoto sino también por que nos recuerda a uno de los diseños de la reconocida diseñadora Jessica Butrich, quien también toma como inspiración los maravillosos años 50 donde el New Look inventado por el maestro Christian Dior eran la pauta para vestir y era un solo de glamour por doquier.

