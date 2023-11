Vanessa Terkes estaba presente en la Ciudad de México este viernes 16 de Febrero, día en el cual ocurrió un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter. La actual pareja de George Forsyth estaba en el gimnasio cuando comenzó el movimiento telúrico.

La actriz, quien se encuentra en tierras aztecas grabando la novela '¡Ay, mi guey!', salió a la calle acompañada de su amiga Martha, prendió su cámara y transmitió lo ocurrido en su cuenta de Instagram Stories. En las imágenes se ve a su acompañante bastante conmocionada por lo ocurrido.

"Amiga, no hemos ido al gimnasio. ¿Qué es eso?", preguntó entre risas ya que su amiga no tenía ninguna intención de ir a hacer ejercicio. Posteriormente la 'Tayson' regresó al lugar de donde había salido y lo encontró abandonado. "Vacío. Al parecer Martha no es la única asustada", escribió.

Actualmente, Vanessa Terkes se encuentra realizando los preparativos para su próxima boda con el jugador de Alianza Lima. Mientras tanto vive un intenso romance. "Yo te amo porque eres mi cómplice, mi amigo, mi compañero de aventuras", le escribió a su pareja por San Valentín.

También te puede interesar:

El pedido de hábeas corpus del Zorro Zupe fue rechazado

J Balvin contó cómo le hace frente a la depresión

Jennifer Aniston anuncia su separación de Justin Theroux

Jennifer Aniston anuncia su separación de Justin Theroux