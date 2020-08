Verónica Linares cuenta anécdota en su debut como presentadora de noticias

Verónica Linares contó su experiencia durante su primer día en el noticiero 'Primera Edición' en una entrevista para el programa 'Estás en todas'. La periodista quien recuerda dicho suceso entre risas, manifestó que en ese momento no la pasó nada bien:

"Me acuerdo que contrataron a unos asesores de imagen y el cambio de look me lo hicieron el domingo, un día antes, y a un amigo estilista se le ocurrió de pronto cortarme el pelo chiquitito, como señor, y me lo pintó rojo oscuro"

La conductora sin duda no disfrutó de su ese cambio de look, pero no le quedó de otra que presentarse así en el programa de noticias: "Lloré, se me cayeron las lágrimas entre la peluquería y mi casa", agregó.

Sin embargo, la periodista señaló que en la actualidad ese ya es un tema superado y que ahora solo es una simple anécdota.

